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МОН проведе аудит 740 закладів профосвіти

Новини » Суспільство     21.12.2019 - 22:18
МОН проведе аудит 740 закладів профосвіти
Фото: МОН (УНІАН)

Аудит буде складатися з анкетування установ і регіональних обговорень

Міністерство освіти запланувало (МОН) в січні 2020 року аудит 740 установ професійної освіти, що працюють в Україні. Про це повідомили в прес-службі відомства.

Повідомляється, що аудит буде складатися з двох частин - анкетування установ і регіональних обговорень.

Мета аудиту - отримати дані для побудови оптимальної карти закладів профосвіти, визначити найкращих, де можуть бути сконцентровані ресурси держави та учні, повідомили в міністерстві.

В даний час експерти допрацьовують анкету, яку розішлють закладів профосвіти, а також узгодять зі стейкхолдерами, як повинен проходити аудит.

«Поставивши всіх у рівні умови оцінки, ми зможемо виявити найбільш здібних і ефективних. Далі, проаналізувавши результати, ми надамо рекомендації місцевим керівникам з організації роботи мережі», — пояснив заступник міністра Петро Коржевський, додавши, що проект анкети вже напрацювали технічний блок питань.

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