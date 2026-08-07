МОН продовжило строки вступу до коледжів: скільки часу мають абітурієнти

Міністерство освіти і науки України продовжило строки підтвердження рекомендацій та зарахування на бюджет для вступників до фахових коледжів після 9 класу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
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Як пояснили в МОН, 5-6 серпня проводилися планові технічні роботи з тестування алгоритму та діяли тимчасові обмеження доступу до функціоналу Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Через це відомство вирішило продовжити строки вступної кампанії, щоб забезпечити рівні умови для всіх абітурієнтів.
Вступники, які отримали рекомендації на місця державного або регіонального замовлення для здобуття освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра на базі 9 класів, можуть підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги до зарахування на бюджет до 18:00 10 серпня.
Зарахування на бюджетні місця триватиме до 18:00 11 серпня.
У МОН також повідомили, що цього ж дня має завершитися зарахування вступників на контрактну форму навчання.
Міністерство доручило закладам освіти довести оновлені строки до відома приймальних комісій і вступників, а також забезпечити своєчасне видання наказів про зарахування та внесення інформації до ЄДЕБО.
Державне підприємство "Інфоресурс" має внести відповідні зміни до програмних засобів ЄДЕБО та забезпечити їхню коректну роботу протягом продовжених строків вступної кампанії.
Крім того, заклади фахової передвищої освіти зможуть оголошувати додаткові набори на навчання.
Раніше РБК-Україна розповідало про правила вступу до коледжів у 2026 році. Абітурієнтів відбиратимуть за результатами творчих конкурсів або індивідуальної усної співбесіди, а випускники 11 класу зможуть замість співбесіди використати результати НМТ. Також визначено, які сертифікати НМТ прийматимуть, як розраховуватимуть конкурсний бал та в якому форматі заклади освіти проводитимуть вступні випробування.
Ми також писали, де абітурієнтам шукати рейтингові списки про вступ до коледжів.