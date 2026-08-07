МОН продовжило строки вступу до коледжів: скільки часу мають абітурієнти

Головне: Причина змін: Через планові технічні роботи та обмеження доступу до ЄДЕБО 5-6 серпня, МОН ухвалено рішення продовжити строки вступної кампанії для фахових коледжів.

Через планові технічні роботи та обмеження доступу до ЄДЕБО 5-6 серпня, МОН ухвалено рішення продовжити строки вступної кампанії для фахових коледжів. Новий дедлайн на бюджет: Підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги для зарахування на бюджет абітурієнти після 9 класу можуть до 10 серпня.

Підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги для зарахування на бюджет абітурієнти після 9 класу можуть до 10 серпня. Терміни зарахування: Остаточне зарахування як на бюджетні місця, так і на контракт триватиме до 11 серпня.

Остаточне зарахування як на бюджетні місця, так і на контракт триватиме до 11 серпня. Завдання для коледжів: Заклади освіти мають терміново проінформувати вступників про нові дати, а ДП "Інфоресурс" - скоригувати роботу електронних систем.

Заклади освіти мають терміново проінформувати вступників про нові дати, а ДП "Інфоресурс" - скоригувати роботу електронних систем. Додатковий шанс: Коледжі фахової передвищої освіти отримали право оголошувати додаткові набори на навчання.

Як пояснили в МОН, 5-6 серпня проводилися планові технічні роботи з тестування алгоритму та діяли тимчасові обмеження доступу до функціоналу Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Через це відомство вирішило продовжити строки вступної кампанії, щоб забезпечити рівні умови для всіх абітурієнтів.

Які строки змінили

Вступники, які отримали рекомендації на місця державного або регіонального замовлення для здобуття освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра на базі 9 класів, можуть підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги до зарахування на бюджет до 18:00 10 серпня.

Зарахування на бюджетні місця триватиме до 18:00 11 серпня.

У МОН також повідомили, що цього ж дня має завершитися зарахування вступників на контрактну форму навчання.

Що ще зміниться

Міністерство доручило закладам освіти довести оновлені строки до відома приймальних комісій і вступників, а також забезпечити своєчасне видання наказів про зарахування та внесення інформації до ЄДЕБО.

Державне підприємство "Інфоресурс" має внести відповідні зміни до програмних засобів ЄДЕБО та забезпечити їхню коректну роботу протягом продовжених строків вступної кампанії.

Крім того, заклади фахової передвищої освіти зможуть оголошувати додаткові набори на навчання.