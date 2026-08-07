МОН продлил сроки поступления в колледжи: сколько времени имеют абитуриенты

Министерство образования и науки Украины продлило сроки подтверждения рекомендаций и зачисления на бюджет для поступающих в профессиональные колледжи после 9 класса.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
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Как пояснили в МОН, 5-6 августа проводились плановые технические работы по тестированию алгоритма и действовали временные ограничения доступа к функционалу Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО). Поэтому ведомство решило продлить сроки вступительной кампании, чтобы обеспечить равные условия для всех абитуриентов.
Поступающие, получившие рекомендации на места государственного или регионального заказа для получения образовательной степени профессионального младшего бакалавра на базе 9 классов, могут подтвердить выбор места обучения и выполнить требования к зачислению на бюджет до 18:00 10 августа.
Зачисление на бюджетные места продлится до 18:00 11 августа.
В МОН также сообщили, что в этот же день должно завершиться зачисление поступающих на контрактную форму обучения.
Министерство поручило учебным заведениям довести обновленные сроки до сведения приемных комиссий и поступающих, а также обеспечить своевременное издание приказов о зачислении и внесении информации в ЕГЭБО.
Государственное предприятие "Инфоресурс" должно внести соответствующие изменения в программные средства ЕГЭБО и обеспечить их корректную работу в течение продленных сроков вступительной кампании.
Кроме того, заведения профессионального высшего образования смогут объявлять дополнительные наборы на обучение.
Ранее РБК-Украина рассказывало о правилах поступления в колледжи в 2026 году. Абитуриентов будут отбирать по результатам творческих конкурсов или индивидуального устного собеседования, а выпускники 11 класса смогут вместо собеседования использовать результаты НМТ. Также определено, какие сертификаты НМТ будут принимать, как рассчитывать конкурсный балл и в каком формате учебные заведения будут проводить вступительные испытания.
Мы также писали, где абитуриентам искать рейтинговые списки о поступлении в колледжи.