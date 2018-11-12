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В МОН призывают школьников своевременно оформить ID-карты для регистрации на ВНО

Новости » Общество    12.11.2018 - 18:46
В МОН призывают школьников своевременно оформить ID-карты для регистрации на ВНО
Иллюстративное фото (УНИАН)

Копия ID-карты является одним из необходимых документов при регистрации на ВНО

В Министерстве образования и науки Украины призывают школьников своевременно оформить ID-карты для регистрации на Внешнее независимое оценивания (ВНО) и поступления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

Как отмечается, школьники, которым исполнилось 14 лет, должны своевременно оформить ID-карты, которые необходимы для регистрации на ВНО, а также для поступления на младшего специалиста или младшего бакалавра после 9-го класса. На данный момент МОН и Государственная миграционная служба разослали в региональные департаменты образования поручения по содействию школьникам в оформлении документов.

Сообщается, что для школьников оформление ID-карты является бесплатным, ее необходимо получить не позже, чем через месяц после достижения 14 лет. В указанный период школьник должен обратиться в территориальное подразделение ГМС или в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Копия ID-карты является одним из необходимых документов при регистрации на ВНО, а оригинал небоходимо предъявить для допуска в пункт тестирования. Кроме того, ID-карта является необходимым документом при поступлении на младшего специалиста или младшего бакалавра после 9-го класса.

"Будущим абитуриентам стоит заранее побеспокоиться об оформлении паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность), ведь поступать по свидетельству о рождении смогут лишь те ученики, которым 14 лет исполнится после 1 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Верховный суд Украины обязал органы миграционной службы выдавать паспорта в форме книжки противникам биометрических ID-карт.

Отметим, в Украине в 2019 году ВНО пройдет с 20 мая по 12 июля.

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