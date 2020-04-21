МОН отменил все ученические олимпиады

Фото: Любомира Мандзий (facebook.com/lmandziy)

Отмена олимпиад связана с введенным карантином

Министерство образования и науки отменило проведение всеукраинских олимпиад по всем предметам в связи с общенациональным карантином. Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

Соответствующий указ Минобразования был опубликован сегодня, 21 апреля.

"Наша цель - сохранить жизнь и здоровье наших учеников. Поэтому в этом году из-за эпидемиологической ситуации нам пришлось отменить IV этап всеукраинских олимпиад. Из-за карантина и угрозы распространения COVID-19 пришлось изменить практически все образовательные процессы, в том числе и проведение олимпиад", - отметила и.о. министра образования Любомира Мандзий.

Ранее Министерство образования и науки обратилось к школам отказаться от выпускных и последних звонков. При этом в связи с карантином школьники будут "догонять" материал в следующем учебном году.

Напомним, ранее и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий назвала крайний срок завершения учебного года - не позднее 1 июля. Таким образом, учебный год 2019/2020 закончится в соответствии с действующим законодательством.