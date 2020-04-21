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МОН скасував усі учнівські олімпіади

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 19:12
МОН скасував усі учнівські олімпіади
Фото: Любомира Мандзій (facebook.com/lmandziy)

Скасування олімпіад пов'язана з введеним карантином

Міністерство освіти і науки скасувало проведення всеукраїнських олімпіад з усіх предметів у зв'язку з загальнонаціональним карантином. Про це повідомили в прес-службі МОН.

Відповідний наказ Міносвіти був опублікований сьогодні, 21 квітня.

"Наша мета - зберегти життя і здоров'я наших учнів. Тому в цьому році з-за епідеміологічної ситуації нам довелося скасувати IV етап всеукраїнських олімпіад. З-за карантину і загрози поширення COVID-19 довелося змінити практично всі освітні процеси, в тому числі і проведення олімпіад", - зазначила в. о. міністра освіти Любомира Мандзій.

Раніше Міністерство освіти і науки звернулося до школам відмовитися від випускних і останніх дзвінків. При цьому у зв'язку з карантином школярі будуть "наздоганяти" матеріал у наступному навчальному році.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій назвала крайній термін завершення навчального року - не пізніше 1 липня. Таким чином, навчальний рік 2019/2020 закінчиться у відповідності з чинним законодавством.

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