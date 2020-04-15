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В МОН назвали крайний срок завершения учебного года

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 14:42
В МОН назвали крайний срок завершения учебного года
Фото: Любомира Мандзий (facebook.com/lmandziy)

Учебный год в школах завершится до 1 июля

Несмотря на карантин в Украине учебный год в школах завершится не позднее 1 июля. Об этом заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, учебный год 2019/2020 закончится всоответствии с действующим законодательством.

"Учебный год закончится всоответствии с действующим законодательством - не позднее 1 июля для всех, кроме выпускников 11 класса", - отметила Мандзий.

Напомним, ранее сообщалось, что учебный год школьники смогут завершить не в школах, а с помощью онлайн тестов. Об этом, в частности, заявлял киевский городской голова Виталий Кличко. Он также уточнил, что алгоритм такого учебного процесса должно разработать Министерство образования и науки.

Ранее также стало известно, что из-за карантина профессионально-технические учебные заведения должны дистанционно провести аттестацию выпускников. Для аттестации предлагается учитывать оценки таких учеников за время производственного обучения, которое они отработали в ПТУ с мастерами. Под дистанционное оценивание подпадают только те ученики, чья аттестация сорвана в связи с карантином.

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