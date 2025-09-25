МОН оштрафує видавництва за зрив поставок підручників у школи: що відомо

Видавництва, які не доставили вчасно підручники для 8 класів у школи, заплатять штрафи. Відповідну заяву зробили у МОН.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву заступниці міністра освіти і науки Надії Кузьмичової під час пресконференції на презентації концептуальних засад освітніх галузей.
За словами чиновниці, Міністерство освіти і науки надалі запроваджуватиме ще більше запобіжних заходів, оскільки поточних санкцій для видавництв недостатньо.
"Вони то заплатять, але підручників все одно місяць не було в школах. Тому ми будемо пропонувати інші запобіжники, які б стимулювали видавництва реальніше оцінювати свої спроможності", - пояснила Кузьмичова.
Втім разом із тим, поки не йдеться про те, щоб відмовитись від співробітництва з видавництвами, які не змогли вчасно доставити підручники в школи.
Кузьмичова зазначила, що за видавництвами "стоять" авторські колективи, які мають попит серед вчителів, адже педагоги замовляють їхні підручники.
Станом на 17 вересня за даними МОН, до шкіл надійшло близько половини нових підручників для 8 класу, повідомляє "Освіта.юа".
У 2025 році поряд із традиційною схемою доставки підручників через обласні склади запровадили нову модель - прямо від видавництва до школи. За старим механізмом доставлено 100% книг, а за новим - лише 68%.
Повністю впоралися з поставками видавництва "Абетка", "Світ", "Букрек", "Навчальна книга - Богдан", "Методика Паблішинг" та "Ранок". Найменше успіху мали "Генеза", "ТО Гімназія" та "Оріон", які доставили лише 20-24% підручників.
Кузьмичова пояснила низький відсоток доставки за новим механізмом неправильною оцінкою ресурсів видавництвами, проблемами з контактами у школах та відтермінуванням закриття накладних.
Щодо перекладних підручників та матеріалів для дітей з особливими освітніми потребами, жодного примірника ще не надруковано, але потребу обіцяють закрити до кінця року.
