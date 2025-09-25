МОН оштрафує видавництва за зрив поставок підручників у школи: що відомо

МОН оштрафує видавництва, які порушили домовленості

За словами чиновниці, Міністерство освіти і науки надалі запроваджуватиме ще більше запобіжних заходів, оскільки поточних санкцій для видавництв недостатньо.

"Вони то заплатять, але підручників все одно місяць не було в школах. Тому ми будемо пропонувати інші запобіжники, які б стимулювали видавництва реальніше оцінювати свої спроможності", - пояснила Кузьмичова.

Співпрацю поки не будуть розривати

Втім разом із тим, поки не йдеться про те, щоб відмовитись від співробітництва з видавництвами, які не змогли вчасно доставити підручники в школи.

Кузьмичова зазначила, що за видавництвами "стоять" авторські колективи, які мають попит серед вчителів, адже педагоги замовляють їхні підручники.

До шкіл доставлено половину нових підручників для 8 класу

Станом на 17 вересня за даними МОН, до шкіл надійшло близько половини нових підручників для 8 класу, повідомляє "Освіта.юа".

У 2025 році поряд із традиційною схемою доставки підручників через обласні склади запровадили нову модель - прямо від видавництва до школи. За старим механізмом доставлено 100% книг, а за новим - лише 68%.

Повністю впоралися з поставками видавництва "Абетка", "Світ", "Букрек", "Навчальна книга - Богдан", "Методика Паблішинг" та "Ранок". Найменше успіху мали "Генеза", "ТО Гімназія" та "Оріон", які доставили лише 20-24% підручників.

Кузьмичова пояснила низький відсоток доставки за новим механізмом неправильною оцінкою ресурсів видавництвами, проблемами з контактами у школах та відтермінуванням закриття накладних.

Щодо перекладних підручників та матеріалів для дітей з особливими освітніми потребами, жодного примірника ще не надруковано, але потребу обіцяють закрити до кінця року.