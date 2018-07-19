МОН опубликовало Топ-5 самых популярных специальностей

Украинские абитуриенты подали почти миллион заявлений на поступление в вузы

С момента старта вступительной кампании 2018 года прошла неделя и абитуриенты подали первый миллион заявлений на поступление в украинские высшие учебные заведения. Министерство образования и науки (МОН) Украины назвало Топ-5 самых популярных специальностей в этом году, передает пресс-служба МОН.

Так, среди самых популярных специальностей оказались право, филология, среднее образование, менеджмент и медицина.

"Среди университетов самыми популярными у поступающих сейчас КНУ им. Шевченко, ЛНУ им. Франко, КПИ им. Сикорского, Львовская политехника и ХНУ им. Каразина", - отметили в министерстве.

Как сообщил заместитель министра образования и науки Юрий Рашкевич в четверг, 19 июля 2018, сегодняшний день можно считать "экватором" вступительной кампании.

"Неделя подачи заявлений уже позади и неделя еще впереди, их прием продлится до 18 часов 26 июля. До 18 часов 25 июля будет открыта регистрация электронных кабинетов. А уже 1 августа состоится обнародование рейтингового списка поступающих", - сказал Рашкевич.

Также добавил, что база, в которой происходит регистрация электронных кабинетов, работает безупречно и ни одного критического сбоя за это время в ее работе не было.

"В целом на утро 19 июля абитуриенты подали в вузы почти миллион заявлений на бакалавра, магистра и младшего специалиста. Из них более половины - около 600 тыс. заявлений - представлены в электронном виде", - отметили в МОН.

Также добавили, что электронные кабинеты зарегистрировали уже 151 тыс абитуриентов, составляет более 90% от количества поступающих, ожидаемого в этом году. Из этого количества уже 130 тыс. абитуриентов подали электронные заявления.

МОН отмечает, что каждый абитуриент сегодня подал по четыре заявления на вступление, тогда как они могут подать до семи заявлений на бюджетные места в вузах.

"Скорее всего большинство поступающих ждут последних дней вступительной кампании, чтобы в зависимости от ситуации, рейтинговых списков, подать заявления, которые остались. В итоге только на бакалавра мы ожидаем около миллиона заявлений", - отметил Рашкевич.

Напомним, 12 июля 2018 в Министерстве образования и науки назвали Топ-10 специальностей, на которые было выделено больше всего мест государственного бюджета.