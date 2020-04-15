У МОН назвали крайній термін завершення навчального року

Фото: Любомира Мандзій (facebook.com/lmandziy)

Навчальний рік у школах завершиться до 1 липня

Незважаючи на карантин в Україні навчальний рік у школах завершиться не пізніше 1 липня. Про це заявила в. о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, навчальний рік 2019/2020 закінчиться у відповідності з чинним законодавством.

"Навчальний рік закінчиться у відповідності з чинним законодавством - не пізніше 1 липня для всіх, крім випускників 11 класу", - зазначила Мандзій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що навчальний рік школярі зможуть завершити не в школах, а за допомогою онлайн тестів. Про це, зокрема, заявляв київський міський голова Віталій Кличко. Він також уточнив, що алгоритм такого навчального процесу має розробити Міністерство освіти і науки.

Раніше також стало відомо, що через карантин професійно-технічні навчальні заклади повинні дистанційно провести атестацію випускників. Для проведення атестації пропонується враховувати оцінки таких учнів за час виробничого навчання, яке вони відпрацювали в ПТУ з майстрами. Під дистанційне оцінювання підпадають тільки ті учні, чия атестація зірвана у зв'язку з карантином.