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ПТУ обязали дистанционно провести аттестацию выпускников

Новости » Общество     08.04.2020 - 15:22
ПТУ обязали дистанционно провести аттестацию выпускников
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

МОН считает, что выпускники не должны терять время из-за карантина

Из-за карантина в Украине профессионально-технические учебные заведения должны дистанционно провести аттестацию выпускников. Об этом говорится в сообщении Министерства образования и науки Украины.

Сообщается, что если государственная квалификационная аттестация выпускников приходится на период карантина, то она должна пройти в дистанционной форме. Соответствующее письмо сегодня было направлена всем ПТУ.

По словам замминистра образования и науки Петра Коржевского, профтехи должны дистанционно проверить знания и умения выпускников, чтобы они не теряли время. В частности, предлагается учитывать оценки таких учеников за время производственного обучения, которое они отработали в ПТУ с мастерами.

"Речь идет об оценке только тех, производственная практика для которых была запланирована на время карантина", - добавили в МОН.

Напомним, ранее сообщалось, что школьники могут завершить учебный год с помощью онлайн тестов.

До этого Министерство образования и науки отменило итоговую аттестацию для учеников 4 и 9 классов.

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