В МОН назвали ключевые аргументы для введения школьного обучения с 5 лет

Министерство образования и науки продолжает обсуждение вопроса введения 12-летнего школьного обучения, начиная с 5 лет. В случае поддержки со стороны общества МОН начнет разработку соответствующих образовательных и учебных программ.

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

Шкарлет назвал три ключевые аргументы для введения школьного обучения с 5-ти лет. В частности, он считает, что это обеспечит преемственность дошкольного и начального звеньев образования.

Также, как утверждает Шкарлет, введение обучения с 5-ти лет повлияет на успешность детей во взрослой жизни.

"Чем раньше начинается освоение ребенком полезных навыков, развитие способностей, тем успешнее этот ребенок становится во взрослой жизни", - пояснил он.

Кроме того, по словам врио министра, современные дети развиваются гораздо быстрее, и значительную роль в этом играет бешеный темп развития информационных технологий.

"Подчеркиваю, что 5-летние и 6-летние дети требуют разных подходов и компетенций по форме и продолжительности обучения и досуга", - добавил Шкарлет.

Напомним, недавно Шкарлет анонсировал начало общественного обсуждения вопроса введения школьного обучения с 5-ти лет.