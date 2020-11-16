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В Минобразовании хотят обсудить обучение детей в школах с пяти лет

Киев, Понедельник 16 ноября 2020 16:47
В Минобразовании хотят обсудить обучение детей в школах с пяти лет
Фото: класс в школе (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Министерство образования и науки Украины готовится обсуждать возможность начала обучения детей в школах с пяти лет. Но речь не идет о 35-минутных уроках с этого возраста.

Об этом заявил временный и.о. главы МОН Сергей Шкарлет.

Он отметил, что в других странах уже есть опыт начала обучения в школах с пяти лет и признал, что надо в этом вопросе учитывать особенности украинской школы.

"В мире сегодня многие страны начинают обучение детей с пяти лет. Такой опыт имеют США, Великобритания, Нидерланды и другие страны. Нам же нужно учесть особенности украинской школы", - сказал Шкарлет.

Сейчас в Украине в первый класс идут дети с возраста шесть-семь лет.

Ранее Сергей Шкарлет заверил, что об отмене 12-летнего школьного образования не говорится. Он называет это "общеевропейской тенденцией".

Отметим, что на прошлой неделе Кабинет министров разрешил возобновить полноценное обучение в школах. Школа может работать, если в ней на самоизоляции менее 50% от учеников и персонала.

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