У МОН назвали ключові аргументи для введення шкільного навчання з 5 років

Міністерство освіти та науки продовжує обговорення питання введення 12-річного шкільного навчання, починаючи з 5 років. У разі підтримки з боку суспільства МОН почне розроблення відповідних освітніх і навчальних програм.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

Шкарлет назвав три ключові аргументи для запровадження шкільного навчання з 5-ти років. Зокрема, він вважає, що це забезпечить наступність дошкільної та початкової ланок освіти.

Також, як стверджує Шкарлет, запровадження навчання з 5-ти років вплине на успішність дітей у дорослому житті.

"Чим раніше починається освоєння дитиною корисних навичок, розвиток здібностей, тим успішнішою ця дитина стає в дорослому житті", - пояснив він.

Крім того, за словами т.в.о. міністра, сучасні діти розвиваються набагато швидше, і значну роль у цьому відіграє шалений темп розвитку інформаційних технологій.

"Наголошую, що 5-річні та 6-річні діти потребують різних підходів і компетенцій за формою й тривалістю навчання та дозвілля", - додав Шкарлет.

Нагадаємо, нещодавно Шкарлет анонсував початок суспільного обговорення питання запровадження шкільного навчання з 5-ти років.