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Электронные кабинеты и смещенные сроки: особенности вступительной кампании-2020

Новости » Общество     23.06.2020 - 09:42
Электронные кабинеты и смещенные сроки: особенности вступительной кампании-2020
Фото: Любомира Мандзий (пресс-служба МОН)

Учебный год для первого курса начнется с 15-17 сентября

Вступ-2020 будет отличаться от прошлогоднего только возможностью подать электронное заявление в свой кабинет с 1 августа. Также смещены сроки вступительной кампании.

Об этом рассказала в интервью РБК-Украина временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Мандзий уточнила, что закон об освобождении от обязательной государственной итоговой аттестации не отменяет проведение ВНО для тех выпускников, которые должны поступить в университет.

"Другого пути поступления нет. Мы обязаны обеспечить", - заявила она.

Також министр рассказала, что сроки вступительной кампании уже смещены. Она начнется с 1 августа с регистрации в электронных кабинетах.

С 13 до 22 августа будет продолжаться прием заявлений, до 16 августа - для тех, кто сдает вступительные экзамены вместо ВНО.

Подача документов для зачисления на бюджет закончится 31 августа в 6:00.

Зачисление поступающих на бюджет - до 5 сентября.

А учебный год для первого курса начнется с 15-17 сентября.

Напомним, основная сессия ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля, а дополнительная сессия запланирована с 23 июля по 11 августа.

Отметим, Кабмин может изменить условия проведения ВНО в отдельных регионах.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины вступительная кампания
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