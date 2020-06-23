Электронные кабинеты и смещенные сроки: особенности вступительной кампании-2020

Учебный год для первого курса начнется с 15-17 сентября
Вступ-2020 будет отличаться от прошлогоднего только возможностью подать электронное заявление в свой кабинет с 1 августа. Также смещены сроки вступительной кампании.
Об этом рассказала в интервью РБК-Украина временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.
Мандзий уточнила, что закон об освобождении от обязательной государственной итоговой аттестации не отменяет проведение ВНО для тех выпускников, которые должны поступить в университет.
"Другого пути поступления нет. Мы обязаны обеспечить", - заявила она.
Також министр рассказала, что сроки вступительной кампании уже смещены. Она начнется с 1 августа с регистрации в электронных кабинетах.
С 13 до 22 августа будет продолжаться прием заявлений, до 16 августа - для тех, кто сдает вступительные экзамены вместо ВНО.
Подача документов для зачисления на бюджет закончится 31 августа в 6:00.
Зачисление поступающих на бюджет - до 5 сентября.
А учебный год для первого курса начнется с 15-17 сентября.
Напомним, основная сессия ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля, а дополнительная сессия запланирована с 23 июля по 11 августа.
Отметим, Кабмин может изменить условия проведения ВНО в отдельных регионах.
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Автор: Анастасия Рокитна