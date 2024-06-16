У МОН хочуть "забрати" низку функцій: що зміниться для українців та іноземців

Нещодавно Верховна Рада розглянула проект закону №9601 щодо дебюрократизації діяльності Міністерство освіти й науки України та схвалила його у першому читанні.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цей законопроект і що може змінитися для українців після його остаточного схвалення та набуття чинності.

Основне про проект закону

Проект закону №9601 про внесення змін до деяких законів України щодо дебюрократизації діяльності центрального органу виконавчої влади у сфері освіти й науки було зареєстровано у Верховній Раді 10 серпня 2023 року.

Ініціатором законопроекту виступила група народних депутатів, серед яких: Сергій Бабак, Олег Бондаренко, Роман Грищук, Ганна Бондар та інші.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань освіти, науки та інновацій під керівництвом Сергія Бабака

Проект закону №9601 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

6 червня 2024 року Верховна Рада розглянула цей законопроект у першому читанні та схвалила його за основу (із доопрацюванням положень відповідно до частини 1 статті 116) 237 голосами.

Що пропонує законопроект

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону №9601 було розроблено на виконання зобов'язань, передбачених статтею 431 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (а також враховуючи Державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки) щодо:

реформування та модернізації системи вищої освіти

сприяння зближенню у сфері вищої освіти в межах Болонського процесу

підвищення якості вищої освіти

розширення можливостей закладів вищої освіти

Головна мета схвалення документа - позбавлення Міністерства освіти й науки України від виконання невластивих та другорядних функцій - щоб зосередити організаційно-інтелектуальний ресурс для вирішення завдань формування та реалізації державної політики, прямо передбаченої законодавством.

Виходячи з цього, законопроект пропонує, зокрема, передати повноваження щодо ліцензування провадження освітньої діяльності у сферах вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти та здійснення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням вимог ліцензійних умов до Державної служби якості освіти.

При цьому планується залишити за МОН розроблення ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (у межах функції забезпечення нормативно-правового регулювання в галузі).

Документ пропонує також передати функцію щодо присвоєння (позбавлення) вчених звань (старшого дослідника, доцента, професора) науковим та науково-педагогічним працівникам, а також видачу відповідних документів до закладів вищої освіти та наукових установ (із відповідним розширенням їх автономії).

Водночас за МОН мають залишити встановлення обов'язкових (мінімальних) вимог для присвоєння вчених звань.

Крім того, проект закону пропонує оптимізувати процеси прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до закладів фахової передвищої, вищої освіти - шляхом цифровізації:

забезпечити функціонування Єдиної міжвідомчої інформаційної системи України для іноземців та осіб без громадянства, які бажають навчатися у закладах фахової передвищої, вищої освіти України

запровадити відповідні процедури обміну даними

Насамкінець у зв'язку із запровадженням законодавства про визнання неформальної та інформальної освіти пропонується через рік після скасування (припинення) воєнного стану в Україні припинити порядок державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання осіб, які до 1 вересня 2018 року здобули освіту, захистили дисертації на здобуття наукових ступенів та отримали вчені звання у закладах вищої духовної освіти, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законодавством порядку.

При цьому пропонується вирішувати питання визнання в загальному порядку - з урахуванням проведеного ліцензування освітньої діяльності закладів вищої духовної освіти.