У МОН хотят "забрать" ряд функций: что изменится для украинцев и иностранцев
Недавно Верховная Рада рассмотрела проект закона №9601 о дебюрократизации деятельности Министерства образования и науки Украины и приняла его в первом чтении.
РБК-Украина рассказывает, что известно об этом законопроекте и что может измениться для украинцев после его окончательного принятися и вступления в силу.
Основное о проекте закона
Проект закона №9601 о внесении изменений в некоторые законы Украины о дебюрократизации деятельности центрального органа исполнительной власти в сфере образования и науки был зарегистрирован в Верховной Раде 10 августа 2023 года.
Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов, среди которых: Сергей Бабак, Олег Бондаренко, Роман Грищук, Анна Бондарь и другие.
Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам образования, науки и инноваций под руководством Сергея Бабака
Проект закона №9601 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
6 июня 2024 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект в первом чтении и приняла его за основу (с доработкой положений в соответствии с частью 1 статьи 116) 237 голосами.
Что предлагает законопроект
Согласно пояснительной записке, проект закона №9601 был разработан во исполнение обязательств, предусмотренных статьей 431 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (а также учитывая Государственную антикоррупционную программу на 2023-2025 годы) относительно:
- реформирования и модернизации системы высшего образования
- содействия сближению в сфере высшего образования в рамках Болонского процесса
- повышения качества высшего образования
- расширения возможностей заведений высшего образования
Главная цель принятия документа - избавление Министерства образования и науки Украины от выполнения несвойственных и второстепенных функций - чтобы сосредоточить организационно-интеллектуальный ресурс для решения задач формирования и реализации государственной политики, прямо предусмотренной законодательством.
Исходя из этого, законопроект предлагает, в частности, передать полномочия по лицензированию осуществления образовательной деятельности в сферах высшего, профессионального высшего и профессионального (профессионально-технического) образования и осуществления мер надзора (контроля) за соблюдением требований лицензионных условий в Государственную службу качества образования.
При этом планируется оставить за МОН разработку лицензионных условий осуществления образовательной деятельности (в рамках функции обеспечения нормативно-правового регулирования отрасли).
Документ предлагает также передать функцию присвоения (лишения) ученых званий (старшего исследователя, доцента, профессора) научным и научно-педагогическим работникам, а также выдачу соответствующих документов в учреждения высшего образования и научные учреждения (с соответствующим расширением их автономии).
В то же время, за МОН должны оставить установление обязательных (минимальных) требований для присвоения ученых званий.
Кроме того, проект закона предлагает оптимизировать процессы приема на обучение иностранцев и лиц без гражданства в учреждения профессионального высшего образования - путем цифровизации:
- обеспечить функционирование Единой межведомственной информационной системы Украины для иностранцев и лиц без гражданства, желающих учиться в учреждениях профессионального предвысшего, высшего образования Украины
- ввести соответствующие процедуры обмена данными
Напоследок в связи с введением законодательства о признании неформального и информального образования предлагается через год после отмены (прекращения) военного положения в Украине прекратить порядок государственного признания документов о высшем духовном образовании, научных степенях и ученых званиях лиц, которые до 1 сентября 2018 года получили образование, защитили диссертации на соискание научных степеней и получили ученые звания в учреждениях высшего духовного образования, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законодательством порядке.
При этом предлагается решать вопрос признания в общем порядке - с учетом проведенного лицензирования образовательной деятельности заведений высшего духовного образования.
Напомним, ранее мы рассказывали, что волонтерство в Украине могут "включить" в систему образования.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №9601.
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