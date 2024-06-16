У МОН хотят "забрать" ряд функций: что изменится для украинцев и иностранцев

Недавно Верховная Рада рассмотрела проект закона №9601 о дебюрократизации деятельности Министерства образования и науки Украины и приняла его в первом чтении.

РБК-Украина рассказывает, что известно об этом законопроекте и что может измениться для украинцев после его окончательного принятися и вступления в силу.

Основное о проекте закона

Проект закона №9601 о внесении изменений в некоторые законы Украины о дебюрократизации деятельности центрального органа исполнительной власти в сфере образования и науки был зарегистрирован в Верховной Раде 10 августа 2023 года.

Инициатором законопроекта выступила группа народных депутатов, среди которых: Сергей Бабак, Олег Бондаренко, Роман Грищук, Анна Бондарь и другие.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам образования, науки и инноваций под руководством Сергея Бабака

Проект закона №9601 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

6 июня 2024 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект в первом чтении и приняла его за основу (с доработкой положений в соответствии с частью 1 статьи 116) 237 голосами.

Что предлагает законопроект

Согласно пояснительной записке, проект закона №9601 был разработан во исполнение обязательств, предусмотренных статьей 431 Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом (а также учитывая Государственную антикоррупционную программу на 2023-2025 годы) относительно:

реформирования и модернизации системы высшего образования

содействия сближению в сфере высшего образования в рамках Болонского процесса

повышения качества высшего образования

расширения возможностей заведений высшего образования

Главная цель принятия документа - избавление Министерства образования и науки Украины от выполнения несвойственных и второстепенных функций - чтобы сосредоточить организационно-интеллектуальный ресурс для решения задач формирования и реализации государственной политики, прямо предусмотренной законодательством.

Исходя из этого, законопроект предлагает, в частности, передать полномочия по лицензированию осуществления образовательной деятельности в сферах высшего, профессионального высшего и профессионального (профессионально-технического) образования и осуществления мер надзора (контроля) за соблюдением требований лицензионных условий в Государственную службу качества образования.

При этом планируется оставить за МОН разработку лицензионных условий осуществления образовательной деятельности (в рамках функции обеспечения нормативно-правового регулирования отрасли).

Документ предлагает также передать функцию присвоения (лишения) ученых званий (старшего исследователя, доцента, профессора) научным и научно-педагогическим работникам, а также выдачу соответствующих документов в учреждения высшего образования и научные учреждения (с соответствующим расширением их автономии).

В то же время, за МОН должны оставить установление обязательных (минимальных) требований для присвоения ученых званий.

Кроме того, проект закона предлагает оптимизировать процессы приема на обучение иностранцев и лиц без гражданства в учреждения профессионального высшего образования - путем цифровизации:

обеспечить функционирование Единой межведомственной информационной системы Украины для иностранцев и лиц без гражданства, желающих учиться в учреждениях профессионального предвысшего, высшего образования Украины

ввести соответствующие процедуры обмена данными

Напоследок в связи с введением законодательства о признании неформального и информального образования предлагается через год после отмены (прекращения) военного положения в Украине прекратить порядок государственного признания документов о высшем духовном образовании, научных степенях и ученых званиях лиц, которые до 1 сентября 2018 года получили образование, защитили диссертации на соискание научных степеней и получили ученые звания в учреждениях высшего духовного образования, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законодательством порядке.

При этом предлагается решать вопрос признания в общем порядке - с учетом проведенного лицензирования образовательной деятельности заведений высшего духовного образования.