МОН готує низку змін: що чекає учнів та вчителів з вересня 2025 року

Які новинки готує МОН на осінь 2025

МОН працює над оновленням системи професійного розвитку вчителя. Анонс запуску цієї програми відбудеться восени цьогоріч.

"Це оновлення передбачає, що вчитель матиме гроші, "які ходитимуть за ним" і якими він сам розпоряджатиметься для підвищення своєї кваліфікації. Про механізми впровадження програми і суми фінансування буде анонсовано восени. Але вкрай важливо розширити периметр тих реформ, над якими працює МОН вже зараз", - заявила заступник міністра освіти і науки Надія Кузьмичова.

Ще одна новинка - пілотування оновленого змісту в трьох освітніх галузях: природнича, мистецька, технологічна.

"Ми в лютому анонсували старт політики "Освіта для життя", яка зараз триває відповідно до графіка і з вересня 2025 року ми плануємо у циклі 5-6 класу запропонувати оновлений зміст, який буде враховувати взаємозв'язок між різними галузями, оновлені концепції, які створені у межах цієї політики", - каже чиновниця.

Третє нововведення - розробка механізму вдосконалення системи підручникотворення.

"Система підручникотворення - це комплексний непростий процес, який не має можливості бути перерваним. Аналізуючи проблеми із попередніх років, маємо переглядати підходи до того, як пишеться підручник, як працюється з авторськими колективами, які до нього вимоги, як проходить апробація і хто його далі експертує, як відбувається конкурс. Всі ці елементи будуть комплексно оновлені й вони вже перебувають на громадському обговоренні", - додала Кузьмичова.

Головні фокуси для МОН у навчальному році 2025-2026

У МОН також наголосили, що крім вище згаданих оновлень, у пріоритеті стане запуск пілотного проекту оновлення старшої школи - профілізація. Проект стартує у 30 ліцеях.

Зокрема, пілотну систему запустять цьогоріч у Житомирському ліцеї №12 імені С. Ковальчука. З 1 вересня для учнів 10-го класу цього ліцею з'являться повноцінні профілі, яких раніше не було:

філологія (українська, іноземна включно з японською);

політологія;

біотехнології.

З 2027 року там припиниться робота початкової школи, ліцей поступово випустить учнів середньої школи й стане закладом тільки для 10-12 років. Пілотний проект має пом'якшити перехід ліцеїв на новий тип, який має повністю відбутися у 2027 році.

Ще один пріоритет на новий навчальний рік - "школа офлайн 3.0".

"Школа офлайн - це перш за все про безпеку. До кінця календарного року ми очікуємо завершення будівництва понад 180 об'єктів. Це означає, що доступ до очної змішаної освіти матимуть 150 тисяч учнів, які зараз вчаться дистанційно. А також йдеться про покращення умов тих дітей, які навчаються у школах, де робитиметься капітальний ремонт", - розповіла Кузьмичова.

Головні фокуси МОН у наступному навчальному році (скриншот)