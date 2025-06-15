Моменти Мессі та незабитий пенальті: "Інтер Маямі" та "Аль-Ахлі" відкрили Клубний чемпіонат світу

Клубний ЧС, Група А, 1-й тур

"Інтер Маямі" (США) – "Аль-Ахлі" (Єгипет) – 0:0

Незабитий пенальті: Трезеге (А), 43

Як пройшла гра

Матч пройшов на арені "Хард Рок" у Маямі. У стартовому складі "Інтера" вийшли Ліонель Мессі, Луїс Суарес і Серхіо Бускетс, однак зоряний трикутник з Флориди не допоміг здобути перемогу.

"Інтер Маямі" витримав активний натиск "Аль-Ахлі", а голкіпер Оскар Устарі кілька разів рятував команду. Найреальніший шанс був у єгиптян на останніх хвилинах першого тайму – Трезеге не реалізував пенальті.

Мессі мав дві нагоди забити після перерви: спершу пробив поруч зі стійкою зі штрафного, а вже на 90+6-й хвилині його удар з-під поперечини парирував Мохамед Ель-Шенаві.

Що далі

У наступному матчі групи A португальський "Порту" зіграє проти бразильського "Палмейраса" – поєдинок відбудеться в ніч з 15 на 16 червня.

"Інтер Маямі" повернеться до гри 19 червня проти "Порту", а "Аль-Ахлі" у той же день зустрінеться з "Палмейрасом".