Моменты Месси и незабитый пенальти: "Интер Майами" и "Аль-Ахли" открыли Клубный чемпионат мира

Клубный ЧМ, Группа А, 1-й тур

"Интер Майами" (США) - "Аль-Ахли" (Египет) - 0:0

Незабитый пенальти: Трезеге (А), 43

Как прошла игра

Матч прошел на арене "Хард Рок" в Майами. В стартовом составе "Интера" вышли Лионель Месси, Луис Суарес и Серхио Бускетс, однако звездный треугольник из Флориды не помог одержать победу.

"Интер Майами" выдержал активный натиск "Аль-Ахли", а голкипер Оскар Устари несколько раз спасал команду. Самый реальный шанс был у египтян на последних минутах первого тайма - Трезеге не реализовал пенальти.

Месси имел две возможности забить после перерыва: сначала пробил рядом со стойкой со штрафного, а уже на 90+6-й минуте его удар из-под перекладины парировал Мохамед Эль-Шенави.

Что дальше

В следующем матче группы A португальский "Порту" сыграет против бразильского "Палмейраса" - поединок состоится в ночь с 15 на 16 июня.

"Интер Майами" вернется к игре 19 июня против "Порту", а "Аль-Ахли" в тот же день встретится с "Палмейрасом".