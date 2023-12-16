Момент удару по лікарні під Херсоном потрапив на відео

Зазначається, що у момент удару ворожих "шахедів" у лікарні перебували патрульні та працівники лікарні.

Внаслідок обстрілів пошкоджений службовий автомобіль. Ніхто з працівників поліції не постраждав.

Проте під час евакуації пацієнтів у бомбосховище постраждав лікар. У нього діагностовано вибухову травму та вогнепально-осколкове поранення гомілки.

Що відомо про нічні обстріли Херсона

Цієї ночі російські окупанти обстріляли Херсон та область. Росіяни застосували артилерію, а також дрони іранської розробки.

У Херсоні є влучання поблизу інфраструктурного об’єкта, пошкоджені приміщення. Поранення отримали двоє чоловіків.

Херсонська ОВА повідомила, що у Степанівці під Херсоном впали уламки збитого "шахеду", пошкоджена лікарня. Як відомо, поранення отримав лікар.

Також "шахедами" був атакований населений пункт Дар'ївка. На щастя, без жертв.

Нагадаємо, що в ніч на 16 грудня окупанти випустили 31 дрон по Україні. ППО працювала в 11 областях та Києва. Вдалося знищити 30 "шахедів".