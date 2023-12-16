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Момент удара по больнице под Херсоном попал на видео

Фото: момент удара по больнице под Херсоном попал на видео (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Больница в Степановке под Херсоном была атакована российскими беспилотниками ночью 16 декабря. Момент удара попал на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Департамента патрульной полиции Киева Алексея Белошицкого в Telegram.

В момент удара вражеских "шахедов" в больнице находились патрульные и работники больницы.

В результате обстрелов поврежден служебный автомобиль. Никто из сотрудников полиции не пострадал.

Однако во время эвакуации пациентов в бомбоубежище пострадал врач. У него диагностирована взрывная травма и огнестрельно-осколочное ранение голени.

 

Что известно о ночных обстрелах Херсона

Этой ночью российские оккупанты обстреляли Херсон и область. Россияне применили артиллерию, а также дроны иранской разработки.

В Херсоне есть попадание вблизи инфраструктурного объекта, повреждены помещения. Ранения получили двое мужчин.

Херсонская ОВА сообщила, что в Степановке под Херсоном упали обломки сбитого "шахеда", повреждена больница. Как известно, ранение получил врач.

Также "шахедами" был атакован населенный пункт Дарьевка. К счастью, без жертв.

Напомним, что в ночь на 16 декабря оккупанты выпустили 31 дрон по Украине. ПВО работала в 11 областях и Киеве. Удалось уничтожить 30 "шахедов".

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