Молокопереробна промисловість разом з суміжними галузями дає роботу до 1 млн громадян, - СМПУ

За оцінкою СМПУ, якщо врахувати постачальників, перевізників та весь ланцюжок від появи молока на фермах до молочної продукції на полицях магазинів та супермаркетів вийде, галузь дає роботу до 1 млн громадян.

Виробництво молока залучає 9 суміжних галузей, а саме - скотарство, м‘ясопереробку, молокопереробку, виробництво шкіри, переробку її у взуття та одяг, ветеринарію, виробництво упаковки, доїльного та переробного обладнання, логістику.

Найбільші молокопереробні потужності розташовані на Вінниччині: 8 підприємств у цій області можуть переробляти 646 тис. т. молока на рік. Другою за масштабами переробки є Полтавська область. Тут працює 7 підприємств, які можуть переробити 609 тис. т молока. Черкащина є осередком 6 переробників, потужності яких дозволяють переробити 602 тис. т молока.

Київська область лідирує за кількістю підприємств. Тут 10 потужностей, які потенційно можуть переробити понад півмільйона тонн молока. Активні переробні підприємства мають сумарні потужності на рівні близько 5 млн т на рік. Цих обсягів вистачає, аби задовольнити потреби споживачів України.

Аналітична компанія "Інфоагро", прогнозує, що у 2023 році на переробку надійде 2,8 млн т молока. Це на 12% менше, ніж у 2022 році.

За даними Держкомстату, станом на 1 січня 2023 рік у молочних господарствах України утримують 388 тис. корів. Це майже втричі менше поголів’я, ніж утримує населення - 950 тис. голів. Попри такий суттєвий розрив саме промислове виробництво молока забезпечує 90% молочної сировини для подальшої її переробки у молокопродукцію для населення.