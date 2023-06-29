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Молокоперерабатывающая промышленность вместе со смежными отраслями дает работу до 1 млн граждан, - СМПУ

Фото: молокоперерабатывающая промышленность с учетом смежных отраслей дает работу до 1 млн граждан (flickr)
Автор: Юлия Бойко

В молокоперерабатывающей промышленности Украины на сегодняшний день загружены работой две трети уцелевших производств. На 112 молокозаводах трудоустроено 60 тыс. человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Союз молокоперерабатывающих предприятий Украины.

По оценке СМПУ, если учесть поставщиков, перевозчиков и всю цепочку от появления молока на фермах до молочной продукции на полках магазинов и супермаркетов выйдет, отрасль дает работу до 1 млн граждан.

Производство молока привлекает 9 смежных отраслей, а именно - скотоводство, мясопереработку, молокопереработку, производство кожи, переработку ее в обувь и одежду, ветеринарию, производство упаковки, доильного и перерабатывающего оборудования, логистику.

Наибольшие молокоперерабатывающие мощности расположены в Винницкой области: 8 предприятий в этой области могут перерабатывать 646 тыс. т молока в год. Второй по масштабам переработки Полтавская область. Здесь работают 7 предприятий, которые могут переработать 609 тыс. т молока. Черкасщина является центром 6 переработчиков, мощности которых позволяют переработать 602 тыс. т молока.

Киевская область лидирует по числу предприятий. Здесь 10 мощностей, которые могут переработать более полумиллиона тонн молока. Активные перерабатывающие предприятия обладают суммарными мощностями на уровне около 5 млн т в год. Этих объемов достаточно, чтобы удовлетворить потребности потребителей Украины.

Аналитическая компания "Инфоагро" прогнозирует, что в 2023 году на переработку поступит 2,8 млн т молока. Это на 12% меньше, чем в 2022 году.

По данным Госкомстата, по состоянию на 1 января 2023 г. в молочных хозяйствах Украины удерживают 388 тыс. коров. Это почти втрое меньше поголовья, чем удерживает население - 950 тыс. голов. Несмотря на столь существенный разрыв, именно промышленное производство молока обеспечивает 90% молочного сырья для дальнейшей его переработки в молокопродукцию для населения.

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