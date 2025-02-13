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Молоко й молочні продукти на ринках України перевірятимуть по-новому: що змінилось

Четвер 13 лютого 2025 17:24
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Молоко й молочні продукти на ринках України перевірятимуть по-новому: що змінилось Мінагрополітики змінює правила перевірки молока й молочних продуктів на ринках (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило правила проведення лабораторних досліджень молока й молочних продуктів на агропродовольчих ринках. Вони мають удосконалити заходи щодо належного обігу продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Мінагрополітики у Facebook.

Про які правила перевірки молока та молочної продукції йдеться

У міністерстві розповіли, що правила проведення лабораторних досліджень (або випробувань) передбачають удосконалення заходів щодо належного обігу молока та молочних продуктів на агропродовольчих ринках України.

    Уточнюється, що наказ Мінагрополітики №4150 (від 25 листопада 2024 року) - щодо запровадження нових правил - набирає чинності 29 квітня 2025 року.

    Крім того, українцям запропонували ознайомитись із правилами проведення лабораторних досліджень молока та молочних досліджень у відповідній інфографіці.

    Виходячи з оприлюдненої інформації, нові правила, зокрема:

    • запроваджують вимоги до відбору зразків сирого молока та молочних продуктів;
    • визначають показники якості та безпечності до сирого молока та молочних продуктів;
    • визначають періодичність контролю цих показників;
    • встановлюються вимоги щодо проведення лабораторних досліджень (випробувань) молока сирого та виготовлених із нього молочних продуктів (крім продукції промислового виробництва), що вводяться в обіг операторами ринку (в тому числі дрібнотоварними виробниками) кінцевому споживачу через агропродовольчі ринки.

    Молоко й молочні продукти на ринках України перевірятимуть по-новому: що змінилосьМолоко й молочні продукти на ринках України перевірятимуть по-новому: що змінилосьДопис Мінагрополітики (скриншот: facebook.com/mapfu2021)

    Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні запроваджують нові правила торгівлі.

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