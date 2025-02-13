Молоко й молочні продукти на ринках України перевірятимуть по-новому: що змінилось

Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило правила проведення лабораторних досліджень молока й молочних продуктів на агропродовольчих ринках. Вони мають удосконалити заходи щодо належного обігу продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Мінагрополітики у Facebook.