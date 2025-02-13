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Молоко и молочные продукты на рынках Украины будут проверять по-новому: что изменилось

Четверг 13 февраля 2025 17:24
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Молоко и молочные продукты на рынках Украины будут проверять по-новому: что изменилось Минагрополитики меняет правила проверки молока и молочных продуктов на рынках (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило правила проведения лабораторных исследований молока и молочных продуктов на агропродовольственных рынках. Они должны усовершенствовать меры по надлежащему обращению продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики в Facebook.

О каких правилах проверки молока и молочной продукции идет речь

В министерстве рассказали, что правила проведения лабораторных исследований (или испытаний) предусматривают совершенствование мер по надлежащему обращению молока и молочных продуктов на агропродовольственных рынках Украины.

Уточняется, что приказ Минагрополитики №4150 (от 25 ноября 2024 года) - о введении новых правил - вступает в силу 29 апреля 2025 года.

Кроме того, украинцам предложили ознакомиться с правилами проведения лабораторных исследований молока и молочных исследований в соответствующей инфографике.

Исходя из обнародованной информации, новые правила, в частности:

  • вводят требования к отбору образцов сырого молока и молочных продуктов;
  • определяют показатели качества и безопасности к сырому молоку и молочным продуктам;
  • определяют периодичность контроля этих показателей;
  • устанавливаются требования по проведению лабораторных исследований (испытаний) молока сырого и изготовленных из него молочных продуктов (кроме продукции промышленного производства), вводимых в обращение операторами рынка (в том числе мелкотоварными производителями) конечному потребителю через агропродовольственные рынки.

Молоко и молочные продукты на рынках Украины будут проверять по-новому: что изменилосьМолоко и молочные продукты на рынках Украины будут проверять по-новому: что изменилосьПост Минагрополитики (скриншот: facebook.com/mapfu2021)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вводят новые правила торговли.

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