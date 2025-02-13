Молоко и молочные продукты на рынках Украины будут проверять по-новому: что изменилось
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило правила проведения лабораторных исследований молока и молочных продуктов на агропродовольственных рынках. Они должны усовершенствовать меры по надлежащему обращению продукции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики в Facebook.
О каких правилах проверки молока и молочной продукции идет речь
В министерстве рассказали, что правила проведения лабораторных исследований (или испытаний) предусматривают совершенствование мер по надлежащему обращению молока и молочных продуктов на агропродовольственных рынках Украины.
Уточняется, что приказ Минагрополитики №4150 (от 25 ноября 2024 года) - о введении новых правил - вступает в силу 29 апреля 2025 года.
Кроме того, украинцам предложили ознакомиться с правилами проведения лабораторных исследований молока и молочных исследований в соответствующей инфографике.
Исходя из обнародованной информации, новые правила, в частности:
- вводят требования к отбору образцов сырого молока и молочных продуктов;
- определяют показатели качества и безопасности к сырому молоку и молочным продуктам;
- определяют периодичность контроля этих показателей;
- устанавливаются требования по проведению лабораторных исследований (испытаний) молока сырого и изготовленных из него молочных продуктов (кроме продукции промышленного производства), вводимых в обращение операторами рынка (в том числе мелкотоварными производителями) конечному потребителю через агропродовольственные рынки.
Пост Минагрополитики (скриншот: facebook.com/mapfu2021)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вводят новые правила торговли.
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