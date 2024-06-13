Молоко та яйця подешевшали, овочі подорожчали: як змінилися ціни за місяць

В Україні спостерігається зростання цін на овочі за рахунок появи дорожчої продукції нового врожаю. Дешевшають крупи, молоко і особливо сильно – яйця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.
За даними статистичного відомства, у травні 2024 року середні ціни на яйця впали на 14,6% - до 28,6 гривень за десяток, молоко подешевшало на 1,9% - до 38,7 гривень за літр.
При цьому капуста подорожчала на 16,3% до 23,6 гривень за кілограм, цибуля – на 61,8% до 25,9 гривень за кілограм, буряк на 43,4% до 25,5 гривень за кілограм, морква – на 37 ,7% - до 16,6 гривень за кілограм.
За даними Держстату, у травні 2024 року:
Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у травні 2024 року прискорилося до 3,3%. Надалі інфляція набере оборони після підвищення тарифів на електроенергію та акцизів на пальне.
При цьому середні ціни на продукти харчування у травні 2024 року, порівняно з квітнем, зросли на 0,9%. Проте, за останній рік продукти в Україні подешевшали на 0,5%.