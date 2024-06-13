Молоко и яйца подешевели, овощи подорожали: как изменились цены за месяц

По данным статистического ведомства, в мае 2024 года средние цены на яйца упали на 14,6% до 28,6 гривен за десяток, молоко подешевело на 1,9% до 38,7 гривен за литр.

При этом капуста подорожала на 16,3% до 23,6 гривен за килограмм, лук - на 61,8% до 25,9 гривен за килограмм, свекла на 43,4% до 25,5 гривен за килограмм, морковь - на 37,7% до 16,6 гривен за килограмм.

Цены на алкоголь и сигареты

По данным Госстата, в мае 2024 года:

водка подешевела на 0,1% до 115,8 гривен за бутылку 0,5 литра,

вина столовые украинских марок подешевели на 0,7% до 109,2 гривен за бутылку 0,7 литра,

пиво не изменилось в цене - 31,9 гривен за бутылку 0,5 литра,

сигареты премиум-класса подорожали на 1,5% до 104,7 гривен за пачку.

Инфляция в Украине

Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в мае 2024 году ускорился до 3,3%. В дальнейшем инфляция наберет обороны после повышения тарифов на электроэнергию и акцизов на топливо.

При этом средние цены на продукты питания в мае 2024 года по сравнению с апрелем выросли на 0,9%. Однако за последний год продукты в Украине подешевели на 0,5%.