Молоко и яйца подешевели, овощи подорожали: как изменились цены за месяц

В Украине наблюдается рост цен на овощи за счет появления более дорогой продукции нового урожая. Дешевеют крупы, молоко и особенно сильно - яйца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.
По данным статистического ведомства, в мае 2024 года средние цены на яйца упали на 14,6% до 28,6 гривен за десяток, молоко подешевело на 1,9% до 38,7 гривен за литр.
При этом капуста подорожала на 16,3% до 23,6 гривен за килограмм, лук - на 61,8% до 25,9 гривен за килограмм, свекла на 43,4% до 25,5 гривен за килограмм, морковь - на 37,7% до 16,6 гривен за килограмм.
По данным Госстата, в мае 2024 года:
Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в мае 2024 году ускорился до 3,3%. В дальнейшем инфляция наберет обороны после повышения тарифов на электроэнергию и акцизов на топливо.
При этом средние цены на продукты питания в мае 2024 года по сравнению с апрелем выросли на 0,9%. Однако за последний год продукты в Украине подешевели на 0,5%.