Молоко та яйця дорожчають: які ціни на продукти пропонують супермаркети 10 вересня

Українські торговельні мережі оновили цінники на базові продукти. Порівняно з початком тижня, в супермаркетах подорожчали окремі позиції курячих яєць та молока.
Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на четвер, 10 вересня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
Мережі АТБ та Novus підняли вартість фасованих яєць категорії С1. В АТБ десяток від ТМ "Своя лінія" виріс у ціні з 68,50 грн до 73,30 грн (+4,80 грн), а в Novus позиція піднялася з 60,59 грн до 68,64 грн. Водночас у "Сільпо" та "Ашані" ціни залишилися на попередньому рівні.
Пастеризоване молоко "Щоденний збір" в АТБ (2,5%, 450 г) додало в ціні - з 21,30 грн до 22,50 грн. Ціни в інших мережах суттєвих змін не зазнали.
Вартість хлібобулочних виробів, гречаної крупи та соняшникової олії залишається повністю ідентичною до показників 9 вересня.
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 10 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Хліб
Гречка
Яйця
Молоко
Соняшникова олія