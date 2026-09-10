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Молоко та яйця дорожчають: які ціни на продукти пропонують супермаркети 10 вересня

15:54 10.09.2026 Чт
2 хв
Вже понад 73 грн становить мінімальний цінник на десяток яєць в деяких супермаркетах
aimg Марія Кучерявець
Фото: молоко та яйця подорожчали в супермаркетах (Getty Images)

Українські торговельні мережі оновили цінники на базові продукти. Порівняно з початком тижня, в супермаркетах подорожчали окремі позиції курячих яєць та молока.

Скільки коштують продукти у "Сільпо", АТБ, Novus та "Ашані" станом на четвер, 10 вересня - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Які продукти змінилися в ціні

Мережі АТБ та Novus підняли вартість фасованих яєць категорії С1. В АТБ десяток від ТМ "Своя лінія" виріс у ціні з 68,50 грн до 73,30 грн (+4,80 грн), а в Novus позиція піднялася з 60,59 грн до 68,64 грн. Водночас у "Сільпо" та "Ашані" ціни залишилися на попередньому рівні.

Пастеризоване молоко "Щоденний збір" в АТБ (2,5%, 450 г) додало в ціні - з 21,30 грн до 22,50 грн. Ціни в інших мережах суттєвих змін не зазнали.

Вартість хлібобулочних виробів, гречаної крупи та соняшникової олії залишається повністю ідентичною до показників 9 вересня.

Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найдешевших пропозицій станом на 10 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Детальні ціни в супермаркетах (10 вересня)

Хліб

  • "Сільпо": хліб "Сумська Паляниця Козацький" (350 г, половинка в нарізці) - 13,69 грн.
  • "Ашан": хліб "Формула смаку" житній діабетичний формовий (300 г) - 20,70 грн.
  • АТБ: хліб "Кристинопіль Тостовий ніжний" (300 г) - 24,80 грн.
  • Novus: хліб "Цар Хліб Паланга" нарізаний (350 г) - 24,99 грн (замість 25,99 грн. Акційна ціна діє при доставці до 16.09.2026)

Гречка

  • "Сільпо": крупа гречана "Премія" ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 54,99 грн (замість 64,99 грн, триває акція)
  • АТБ: крупа гречана "Розумний вибір" (1 кг) - 65,90 грн.
  • Novus: крупа гречана Marka Promo (1 кг) - 69,99 грн.
  • "Ашан": крупа гречана Auchan ядриця швидкорозварювана (1 кг) - 69,90 грн.

Яйця

  • "Ашан": яйця курячі С1 (поштучно) - 4,40 грн/шт (44,00 грн за десяток).
  • "Сільпо": яйця курячі "Це-Яйце!" С2 (10 шт) - 59,99 грн.
  • Novus: яйця курячі "Від Доброї Курки Свіжість" С1 (10 шт) - 68,64 грн
  • АТБ: яйця курячі "Своя лінія" С1 (10 шт.) - 73,30 грн

Молоко

  • АТБ: молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% (450 г) - 22,50 грн.
  • "Сільпо": молоко "Козацька ферма" 2,5% (455 г) - 21,69 грн
  • "Ашан": молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн
  • Novus: молоко пастеризоване 2,6% (900 г) 37,79 грн

Соняшникова олія

  • "Ашан": олія соняшникова Auchan рафінована (0,5 л) - 49,40 грн.
  • АТБ: олія соняшникова "Своя лінія" рафінована (0,5 л) - 53,13 грн.
  • "Сільпо": олія соняшникова "Премія" рафінована (0,5 л) - 52,99 грн (акційна ціна замість 56,49 грн)
  • Novus: Олія соняшникова "Королівський Смак" рафінована (745 г) - 71,49 грн
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