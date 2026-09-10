Молоко и яйца дорожают: какие цены на продукты предлагают супермаркеты 10 сентября

Какие продукты изменились в цене

Сети АТБ и Novus подняли стоимость фасованных яиц категории С1. В АТБ десяток от ТМ "Своя линия" вырос в цене с 68,50 грн до 73,30 грн (+4,80 грн), а в Novus позиция поднялась с 60,59 грн до 68,64 грн. В то же время в "Сильпо" и "Ашане" цены остались на прежнем уровне.

Пастеризованное молоко "Ежедневный сбор" в АТБ (2,5%, 450 г) прибавило в цене - с 21,30 грн до 22,50 грн. Цены в других сетях без существенных изменений.

Стоимость хлебобулочных изделий, гречневой крупы и подсолнечного масла остается полностью идентичной показателям 9 сентября.

Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 10 сентября (инфографика РБК-Украина)

Подробные цены в супермаркетах (10 сентября)

Хлеб

"Сильпо": хлеб "Сумская Паляница Казацкий" (350 г, половинка в нарезке) - 13,69 грн.

"Ашан": хлеб "Формула вкуса" ржаной форменный диабетический (300 г) - 20,70 грн.

АТБ: хлеб "Кристинополь Тостовый нежный" (300 г) - 24,80 грн.

Novus: хлеб "Царь Хлеб Паланга" нарезанный (350 г) - 24,99 грн (вместо 25,99 грн. Акционная цена действует при доставке до 16.09.2026)

Гречка

"Сильпо": крупа гречневая "Премия" ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 54,99 грн (вместо 64,99 грн, продолжается акция)

АТБ: крупа гречневая "Разумный выбор" (1 кг) - 65,90 грн.

Novus: крупа гречневая Marka Promo (1 кг) - 69,99 грн.

"Ашан": крупа гречневая Auchan ядрица быстроразвариваемая (1 кг) - 69,90 грн.

Яйца

"Ашан": яйца куриные С1 (поштучно) - 4,40 грн/шт (44,00 грн за десяток).

"Сильпо": яйца куриные "Это-яйцо!" С2 (10 шт) - 59,99 грн.

Novus: яйца куриные "От Доброй Курицы Свежесть" С1 (10 шт) - 68,64 грн

АТБ: яйца куриные "Своя линия" С1 (10 шт.) - 73,30 грн

Молоко

АТБ: молоко "Ежедневный сбор" пастеризованное 2,5% (450 г) - 22,50 грн.

"Сильпо": молоко "Казацкая ферма" 2,5% (455 г) - 21,69 грн

"Ашан": молоко Auchan 2,6% (400 г) - 22,60 грн

Novus: молоко пастеризованное 2,6% (900 г) 37,79 грн

Подсолнечное масло