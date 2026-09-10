Молоко и яйца дорожают: какие цены на продукты предлагают супермаркеты 10 сентября

Украинские торговые сети обновили ценники базовых продуктов. По сравнению с началом недели в супермаркетах подорожали отдельные позиции куриных яиц и молока.
Сколько стоят продукты в "Сильпо", АТБ, Novus и "Ашане" по состоянию на четверг, 10 сентября - собрало РБК-Украина в материале.
Сети АТБ и Novus подняли стоимость фасованных яиц категории С1. В АТБ десяток от ТМ "Своя линия" вырос в цене с 68,50 грн до 73,30 грн (+4,80 грн), а в Novus позиция поднялась с 60,59 грн до 68,64 грн. В то же время в "Сильпо" и "Ашане" цены остались на прежнем уровне.
Пастеризованное молоко "Ежедневный сбор" в АТБ (2,5%, 450 г) прибавило в цене - с 21,30 грн до 22,50 грн. Цены в других сетях без существенных изменений.
Стоимость хлебобулочных изделий, гречневой крупы и подсолнечного масла остается полностью идентичной показателям 9 сентября.
Фото: цены на продукты в украинских супермаркетах среди самых дешевых предложений по состоянию на 10 сентября (инфографика РБК-Украина)
Хлеб
Гречка
Яйца
Молоко
Подсолнечное масло