Молодіжна збірна України здобула вольову перемогу над Сербією U-21 у відборі до Євро-2025

Євро U-21, кваліфікація, група F

Україна U-21 – Сербія U-21 – 2:1

Голи: Волошин, 34, Ярмолюк, 58 (пенальті) – Баждар, 7

"Синьо-жовті" поставили на контроль м'яча в стартові хвилини. Тим несподіванішим став швидкий гол балканців. На 7-й хвилині Баждар підправив у сітку воріт української збірної постріл головою Серафімовіча.

Команда Унаї Мельгоси відігралася на 34-й хвилині. Спрацювала зв'язка Батагова та Волошина. Оборонець "Трабзонспора" з власної половини закинув м'яч до чужого штрафного майданчика, де вінгер "Динамо" влучно пробив у дальній кут.

Другий гол розкрив гру. Ось постріл Волошина після зміщення з флангу перевів на кутовий кіпер. Відразу по перерві Баждар і Вукічевіч не змогли переграти Нещерета з перспективних позицій. Натомість невтомний Волошин відправив м'яч вище воріт після перехоплення.

Ключовий же епізод трапився на 57-й хвилині. Квасниця кинувся добивати м'яч після парируваного удару того ж Волошина, а проти нього сфолив Лієскіч – пенальті. До позначки підійшов Ярмолюк і елегантно підсік м'яч над воротарем.

До кінця зустрічі збірна України U-21 могла закріпити власну перевагу. Зокрема, Лієскіч парирував дальній удар Крупського. Коли ж і він не зміг врятувати сербів після комбінації Квасниці та Федора, то підстрахувала голкіпера стійка. Зрештою, українська молодіжка втримала переможний рахунок і закріпила лідерство в групі F (21 очко). Команда Мельгоси гарантувала собі мінімум плей-офф кваліфікації.