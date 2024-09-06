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Молодежная сборная Украины одержала волевую победу над Сербией U-21 в отборе к Евро-2025

Фото: Егор Ярмолюк принес победу "сине-желтым" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины U-21 обыграла сербских сверстников в квалификации к молодежному чемпионату Европы 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евро U-21, квалификация, группа F

Украина U-21 – Сербия U-21 – 2:1

Голы: Волошин, 34, Ярмолюк, 58 (пенальти) – Баждар, 7

 

"Сине-желтые" поставили на контроль мяч в стартовые минуты. Тем неожиданнее стал быстрый гол балканцев. На 7-й минуте Баждар подправил в сетку ворот украинской сборной выстрел главой Серафимовича.

Команда Унаи Мельгосы отыгралась на 34-й минуте. Сработала связка Батагова и Волошина. Защитник "Трабзонспора" со своей половины забросил мяч в чужую штрафную, где вингер "Динамо" метко пробил в дальний угол.

Второй гол раскрыл игру. Вот выстрел Волошина после смещения с фланга перевел на угловой кипер. Сразу после перерыва Баждар и Вукичевич не смогли переиграть Нещерета с перспективных позиций. В свою очередь неутомимый Волошин отправил мяч выше ворот после перехвата.

Ключевой эпизод случился на 57-й минуте. Квасница бросился добивать мяч после парированного удара того же Волошина, а против него сфолил Лиескич – пенальти. К отметке подошел Ярмолюк и элегантно подсек мяч над вратарем.

До конца встречи сборная Украины U-21 могла закрепить собственное преимущество. В частности, Лиескич парировал дальний удар Крупского. Когда и он не смог спасти сербов после комбинации Квасницы и Федора, то подстраховала голкипера штанга. В конце концов, украинская молодежка удержала победный счет и закрепила лидерство в группе F (21 очко). Команда Мельгосы гарантировала себе минимум плей-офф квалификации.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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