UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Молодіжна збірна України виграла в Угорщини ключовий матч на Євробаскеті-2024

Фото: Данііл Сипало набрав 15 очок (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Збірна України U-20 здобула важливу перемогу над угорською молодіжкою в рамках групового етапу чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Євробаскет-2023 U-20, Дивізіон B, група C

Угорщина – Україна – 73:81 (17:17, 16:17, 20:23, 20:24)

 

Угорська команда була попереду фактично впродовж усієї першої чверті. Проте, під завісу відрізку "синьо-жовті" зуміли нівелювати перевагу суперників. Як наслідок, на коротку перерву пішли вони за рівного рахунку.

У другій десятихвилинці Україна U-20 спробувала піти у відрив. На піку перевага підопічних Валерія Плеханова склала 6 пунктів. Однак, розвинути гандикап до солідних цифр вітчизняним баскетболістам не вдалося, а під завісу чверті молодіжна збірна Угорщини скоротила відставання до мінімуму.

"Синьо-жовті" організували нову спробу відірватися в рахунку в третій 10-хвилинці. Цього разу команда Плеханова вийшла на рубіж 10 очок. Утім, у кінцівці чверті Угорщина U-20 зуміла додати та "зняла" 6 пунктів переваги.

Зрештою, задум української збірної вдалося втілити на вирішальному відрізку. До середини фінальної десятихвилинки "синьо-жовті" відірвалися аж на 15 очок і забезпечили собі спокійну кінцівку зустрічі. Українці довели матч до логічної перемоги.

Перед останнім туром збірна України U-20 наздогнала угорців у турнірній таблиці. Обидві команди мають по 7 очок і продовжують змагатися за одну з двох путівок у плей-офф. 17 липня українська молодіжка зустрінеться з однолітками з Косова, які набрали 6 пунктів.

До слова, раніше збірна України здобула першу перемогу в Кубку Джонса.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна УкраїниБаскетбол