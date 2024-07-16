Молодіжна збірна України виграла в Угорщини ключовий матч на Євробаскеті-2024

Євробаскет-2023 U-20, Дивізіон B, група C

Угорщина – Україна – 73:81 (17:17, 16:17, 20:23, 20:24)

Угорська команда була попереду фактично впродовж усієї першої чверті. Проте, під завісу відрізку "синьо-жовті" зуміли нівелювати перевагу суперників. Як наслідок, на коротку перерву пішли вони за рівного рахунку.

У другій десятихвилинці Україна U-20 спробувала піти у відрив. На піку перевага підопічних Валерія Плеханова склала 6 пунктів. Однак, розвинути гандикап до солідних цифр вітчизняним баскетболістам не вдалося, а під завісу чверті молодіжна збірна Угорщини скоротила відставання до мінімуму.

"Синьо-жовті" організували нову спробу відірватися в рахунку в третій 10-хвилинці. Цього разу команда Плеханова вийшла на рубіж 10 очок. Утім, у кінцівці чверті Угорщина U-20 зуміла додати та "зняла" 6 пунктів переваги.

Зрештою, задум української збірної вдалося втілити на вирішальному відрізку. До середини фінальної десятихвилинки "синьо-жовті" відірвалися аж на 15 очок і забезпечили собі спокійну кінцівку зустрічі. Українці довели матч до логічної перемоги.

Перед останнім туром збірна України U-20 наздогнала угорців у турнірній таблиці. Обидві команди мають по 7 очок і продовжують змагатися за одну з двох путівок у плей-офф. 17 липня українська молодіжка зустрінеться з однолітками з Косова, які набрали 6 пунктів.