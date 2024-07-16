Молодежная сборная Украины выиграла у Венгрии ключевой матч на Евробаскете-2024

Евробаскет-2023 U-20, Дивизион B, группа C

Венгрия – Украина – 73:81 (17:17, 16:17, 20:23, 20:24)

Венгерская команда была впереди фактически на протяжении всей первой четверти. Однако под занавес отрезка "сине-желтые" сумели нивелировать преимущество соперников. Как следствие, на короткий перерыв ушли они при равном счете.

Во второй десятиминутке Украина U-20 попыталась уйти в отрыв. На пике преимущество подопечных Валерия Плеханова составило 6 пунктов. Однако развить гандикап до солидных цифр отечественным баскетболистам не удалось, а под занавес четверти молодежная сборная Венгрии сократила отставание до минимума.

"Сине-желтые" организовали новую попытку оторваться в счете в третьей 10-минутке. В этот раз команда Плеханова вышла на рубеж в 10 очков. В конце концов четверти Венгрия U-20 сумела добавить и "сняла" 6 пунктов преимущества.

В конце концов, замысел украинской сборной удалось воплотить на решающем отрезке. К середине финальной десятиминутки "сине-желтые" оторвались на 15 очков и обеспечили себе спокойную концовку встречи. Украинцы довели матч до логической победы.

Перед последним туром сборная Украины U-20 догнала венгров в турнирной таблице. Обе команды имеют по 7 очков и продолжают соревноваться за одну из двух путевок в плей-офф. 17 июля украинская молодежка встретится со сверстниками из Косово, набравшими 6 пунктов.