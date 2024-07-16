RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Молодежная сборная Украины выиграла у Венгрии ключевой матч на Евробаскете-2024

Фото: Даниил Сипало набрал 15 очков (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины U-20 одержала важную победу над венгерской молодежкой в рамках группового этапа чемпионата Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евробаскет-2023 U-20, Дивизион B, группа C

Венгрия – Украина – 73:81 (17:17, 16:17, 20:23, 20:24)

 

Венгерская команда была впереди фактически на протяжении всей первой четверти. Однако под занавес отрезка "сине-желтые" сумели нивелировать преимущество соперников. Как следствие, на короткий перерыв ушли они при равном счете.

Во второй десятиминутке Украина U-20 попыталась уйти в отрыв. На пике преимущество подопечных Валерия Плеханова составило 6 пунктов. Однако развить гандикап до солидных цифр отечественным баскетболистам не удалось, а под занавес четверти молодежная сборная Венгрии сократила отставание до минимума.

"Сине-желтые" организовали новую попытку оторваться в счете в третьей 10-минутке. В этот раз команда Плеханова вышла на рубеж в 10 очков. В конце концов четверти Венгрия U-20 сумела добавить и "сняла" 6 пунктов преимущества.

В конце концов, замысел украинской сборной удалось воплотить на решающем отрезке. К середине финальной десятиминутки "сине-желтые" оторвались на 15 очков и обеспечили себе спокойную концовку встречи. Украинцы довели матч до логической победы.

Перед последним туром сборная Украины U-20 догнала венгров в турнирной таблице. Обе команды имеют по 7 очков и продолжают соревноваться за одну из двух путевок в плей-офф. 17 июля украинская молодежка встретится со сверстниками из Косово, набравшими 6 пунктов.

К слову, ранее сборная Украины одержала первую победу в Кубке Джонса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныБаскетбол