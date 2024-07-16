Баскетбольна збірна України здобула першу перемогу в Кубку Джонса

Національна команда України з баскетболу розгромила австралійський клуб "Гардіанс" на товариському турнірі Кубок Вільяма Джонса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Кубок Вільяма Джонса

"Гардіанс" – Україна – 57:98 (12:22, 10:22, 18:32, 17:22)

"Синьо-жовті" заволоділи ініціативою з перших хвилин. Упродовж усієї зустрічі вітчизняні баскетболісти домінували на майданчику та перемогли в усіх чотирьох чвертях. Зокрема, в першій підопічні Віталія Степановського "привезли" опонентам 10 пунктів.

Найкращим же ігровим відрізком збірної України стала третя чверть. У ній "синьо-жовті" набрали 32 очки. У цій десятихвилинці відсоток влучань був на чудовому рівні – 66,7% двоочкових і 62,5% триочкових. Фінальна ж перевага українців склала 41 пункт.

Найрезультативнішим у складі української збірної став Олександр Кобзистий. Оборонець набрав 15 очок і зробив 5 підбирань за майже 17 хвилин на паркеті. Далі розташувалися Олександр Антіпов (13 пунктів) і Володимир Конєв (11).

Наступний матч на турнірі Україна проведе в середу, 17 липня. Суперником "синьо-жовтих" стане збірна Японії U-22. Раніше команда Степановського поступилася збірній Тайваню і філіппінським "Стронг Груп Атлетікс".