Молодіжна збірна України розгромом за 10 хвилин закріпила лідерство у відборі до Євро-2025

Євро U-21, кваліфікація, група F

Україна U-21 – Люксембург U-21 – 4:0

Голи: Ванат, 35, Батагов, 64, Н. Волошин, 66, Краснопір, 74

Вилучення: Бербері, 49 (Л, друга жовта картка)

У стартові півгодини "синьо-жовті" змарнували три нагоди забити. Спершу Ванат не використав вихід віч-на-віч із кіпером після передачі Рубчинського. Далі сам хавбек пробив під поперечину після закидання – сейв кіпера. Натомість Батагов влучив у воротаря після стандарту.

Відкрила рахунок українська молодіжка на 35-й хвилині. У підопічнних Унаї Мельгоси пройшла класна атака лівим флангом. Волошин на швидкості влетів у штрафний майданчик і прострілив уздовж воріт, а Ванат у дотик переправив м'яч у сітку – 1:0.

Ключовий же епізод стався на старті другої половини. Люксембург U-21, який з труднощами стримував атакувальні випади молодіжної збірної України, опинився в меншості після другого "гірчичника" Бербері. Аби реалізувати чисельну перевагу "синьо-жовті" витратили 15 хвилин.

Україна U-21 влаштувала ударну десятихвилинку, впродовж якої тричі розписалася у воротах Латіка. Після кутового голкіпер упорався з першим ударом Батагова. Однак, із другої спроби оборонець луганської "Зорі" подвоїв перевагу команди Мельгоси.

За якихось дві хвилини українська молодіжка оформила третій м'яч. І знову "синьо-жовтим" у нагоді став стандарт. Після подачі від кутового прапорця оборона змогла винести м'яч лише на лінію штрафного, а там Волошин влучно пробив із льоту.

Добив люксембуржців на 74-й хвилині Краснопір. У команди Мельгоси пройшло закидання в штрафний майданчик, Смоляков головою скинув у центр карної зони, а Краснопір відправив м'яч у порожні ворота – 4:0 у підсумку. Ця перемога стала четвертою поспіль для "синьо-жовтих" у відборі. Українська молодіжка набрала 12 очок і зміцнила лідерство в групі.