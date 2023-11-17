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Молодіжна збірна України розгромом за 10 хвилин закріпила лідерство у відборі до Євро-2025

Фото: "Синьо-жовті відсвяткували перемогу в іспанській Мурсії (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Збірна України U-21 розтрощила однолітків із Люксембургу в 4-му турі кваліфікації до чемпіонату Європи 2025 року серед молодіжних команд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Євро U-21, кваліфікація, група F

Україна U-21 – Люксембург U-21 – 4:0

Голи: Ванат, 35, Батагов, 64, Н. Волошин, 66, Краснопір, 74

Вилучення: Бербері, 49 (Л, друга жовта картка)

 

У стартові півгодини "синьо-жовті" змарнували три нагоди забити. Спершу Ванат не використав вихід віч-на-віч із кіпером після передачі Рубчинського. Далі сам хавбек пробив під поперечину після закидання – сейв кіпера. Натомість Батагов влучив у воротаря після стандарту.

Відкрила рахунок українська молодіжка на 35-й хвилині. У підопічнних Унаї Мельгоси пройшла класна атака лівим флангом. Волошин на швидкості влетів у штрафний майданчик і прострілив уздовж воріт, а Ванат у дотик переправив м'яч у сітку – 1:0.

Ключовий же епізод стався на старті другої половини. Люксембург U-21, який з труднощами стримував атакувальні випади молодіжної збірної України, опинився в меншості після другого "гірчичника" Бербері. Аби реалізувати чисельну перевагу "синьо-жовті" витратили 15 хвилин.

Україна U-21 влаштувала ударну десятихвилинку, впродовж якої тричі розписалася у воротах Латіка. Після кутового голкіпер упорався з першим ударом Батагова. Однак, із другої спроби оборонець луганської "Зорі" подвоїв перевагу команди Мельгоси.

За якихось дві хвилини українська молодіжка оформила третій м'яч. І знову "синьо-жовтим" у нагоді став стандарт. Після подачі від кутового прапорця оборона змогла винести м'яч лише на лінію штрафного, а там Волошин влучно пробив із льоту.

Добив люксембуржців на 74-й хвилині Краснопір. У команди Мельгоси пройшло закидання в штрафний майданчик, Смоляков головою скинув у центр карної зони, а Краснопір відправив м'яч у порожні ворота – 4:0 у підсумку. Ця перемога стала четвертою поспіль для "синьо-жовтих" у відборі. Українська молодіжка набрала 12 очок і зміцнила лідерство в групі.

До слова, раніше склали анонс головний подій у світі спорту в суботу та неділю.

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