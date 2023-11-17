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Молодежная сборная Украины разгромом за 10 минут закрепила лидерство в отборе к Евро-2025

Фото: "Сине-желтые отпраздновали победу в испанской Мурсии (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины U-21 разбила сверстников из Люксембурга в 4-м туре квалификации к чемпионату Европы 2025 среди молодежных команд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евро U-21, квалификация, группа F

Украина U-21 – Люксембург U-21 – 4:0

Голы: Ванат, 35, Батагов, 64, Н. Волошин, 66, Краснопир, 74

Удаление: Бербери, 49 (Л, вторая желтая карточка)

 

В стартовые полчаса "сине-желтые" упустили три возможности забить. Сначала Ванат не использовал выход один на один с кипером после передачи Рубчинского. Далее сам хавбек пробил под перекладину после заброса – сэйв кипера. В свою очередь Батагов попал во вратаря после стандарта.

Открыла счет украинская молодежка на 35-й минуте. У подопечных Унаи Мельгосы прошла классная атака левым флангом. Волошин на скорости влетел в штрафную и прострелил вдоль ворот, а Ванат в касание переправил мяч в сетку – 1:0.

Ключевой эпизод произошел на старте второй половины. Люксембург U-21, с трудом сдерживавший атакующие выпады молодежной сборной Украины, оказался в меньшинстве после второго "горчичника" Бербери. Чтобы реализовать численное преимущество, "сине-желтые" потратили 15 минут.

Украина U-21 устроила ударную десятиминутку, за которую трижды расписалась в воротах Латика. После углового голкипер справился с первым ударом Батагова. Однако со второй попытки защитник луганской "Зари" удвоил преимущество команды Мельгосы.

Две минуты спустя украинская молодежка оформила третий мяч. И снова "сине-желтым" пригодился стандарт. После подачи от углового флажка оборона смогла вынести мяч только на линию штрафной, а там Волошин метко пробил с лета.

Добил люксембуржцев на 74-й минуте Краснопир. У команды Мельгосы прошел заброс в штрафную, Смоляков головой сбросил в центр площадки, а Краснопир отправил мяч в пустые ворота – 4:0 в итоге. Эта победа стала четвертой для "сине-желтых" в отборе. Украинская молодежка набрала 12 очков и укрепила лидерство в группе.

К слову, ранее составили анонс главных событий в мире спорта в субботу и воскресенье.

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