Молодіжна збірна України розгромно програла Іспанії у півфіналі Євро-2023

Збірна України U-21 зазнала дошкульної поразки від іспанської молодіжки в 1/2 фіналу чемпіонату Європи 2023 року.

Євро-2023, 1/2 фіналу

Іспанія U-21 – Україна U-21 – 5:1

Голи: Руїс, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Аймар Орос, 68, С. Гомес, 78 – Бондаренко, 13

Із перших хвилин піренейці полетіли вперед. Небезпечні нагоди біля володінь Трубіна почали виникати майже відразу. Ось Сансет після перехоплення миттєво пробив, але кіпер витягнув м'яч із верхнього кута. Далі Баена завдав діагального удару в дальній – повз стійку.

Тим несподіванішим став швидкий м'яч української молодіжки. Мудрик на лівому вході в штрафний майданчик розхитав оборонця і віддав під удар Бондаренку, який метрів із десяти відправив м'яч повз воротаря. Тенас був спійманий на протиході.

Щоправда, довго в лідерах "синьо-жовті" не затрималися. Відігралася Іспанія U-21 за якихось чотири оберти секундної стрілки. У піренейців пройшла довга передача на Руїса, який відтіснив від м'яча Бражка та розібрався з Трубіним у межах штрафного – 1:1.

А після екватору тайму "Фурія Роха" взагалі вийшла вперед. Цього разу провал українців стався в опорній зоні. Після рикошету м'яч опинився в Сансета, а той холоднокровно відправив сферу в сітку воріт України U-21.

До кінця першої половини "синьо-жовті" намагалися перехопити ініціативу. Однак, переважно контролювати м'яч підопічним Руслана Ротаня вдавалося лише на власній половині. Фактично єдиний момент вони створили перед перервою – Мудрик виконав навіс із флангу, а Сікан класно склався і пробив з льоту, але Тенас витягнув м'яч.

На старті другої 45-хвилинки українська молодіжка несміливо окреслила наміри відігратися. Наприклад, Бондаренко пробив із лінії штрафного після передачі п'ятою від Судакова – над поперечиною. Були й інші спроби, але на 54-й хвилині "синьо-жовті" пропустили втретє.

У затяжній атаці Іспанії U-21 Руїс виконав піжонське закидання, українці нібито відбилися, та ненадовго. Невдале вибивання Бондаренка на Судакова перехопив Бланко та майстерно поклав під дальню стійку. Третій гол остаточно добив українців, які зовсім опустили руки.

Натомість "Фурія Роха" вже грала задля власного задоволення. Іспанці з легкістю проходили центр поля і раз у раз нагнітали ситуацію біля воріт суперника. Зрештою, це призвело до ще двох голів. Спершу Аймар Орос отримав час прийняти, обробити м'яч, оцінити ситуацію і влучно пробити. Далі ж Серхіо Гомес у контратаці піренейців технічно закрутив м'яч у дев'ятку воріт – 5:1...

Фінальні хвилини перетворилися на формальність. Українці так і не змогли скоротити відставання в рахунку. Натомість іспанська молодіжка вирішила, що й п'ять забитих м'ячів яскраво засвідчать капітуляцію команди Ротаня. Отже, суперником Англії U-21 у фіналі стала молодіжна збірна Іспанії.