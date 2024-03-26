Молодіжна збірна України розгромила Азербайджан U-21 у відборі до Євро-2025

Збірна України U-21 впевнено здолала однолітків із Азербайджану в кваліфікації до чемпіонату Європи 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Євро U-21, кваліфікація, група F

Азербайджан U-21 – Україна U-21 – 0:3

Голи: Яцик, 25, Очеретько, 40, Рубчинський, 56

"Синьо-жовті" взяли м'яч під контроль з перших хвилин. Відразу ж з'явилися і моменти. Ось Смоляков перевірив пильність кіпера пострілом із дистанції у дев'ятку, а Краснопір із перспективної позиції не зміг акцентовано пробити після передачі Рубчинського.

Вийти вперед українська молодіжка зуміла на 25-й хвилині. Це Яцик у дотик із меж штрафного замкнув простріл Крупського. Господарі спробували відповісти за кілька хвилин – Ахундзаде накрутив оборонців, але переграти Нещерета в очному протистоянні не зміг.

Зате гості подвоїли власну перевагу перед перервою. Прологом до забитого м'яча став змарнований Батаговим момент, коли він не зміг проштовхнути сферу повз Рамазанова. На 40-й хвилині Очеретько отримав передачу перед штрафним, прибрав опонентів і влучно пробив у правий кут.

Зі стартом другої половини збірна Азербайджану U-21 спробувала перехопити ініціативу. Господарі намагалися тримати м'яч на чужій половині, але до небезпеки справа не дійшла. Зате підопічні Унаї Мельгоси за першої нагоди зробили рахунок розгромним – Рубчинський прийняв передачу Очеретька з глибини на груди та переграв воротаря в ближньому бою.

Як наслідок, фінальні півгодини з гаком перетворилися на формальність. Українська молодіжка холоднокровно довела матч до логічної перемоги та зберегла лідерство в групі F кваліфікації. Команда Мельгоси набрала 18 очок після шести турів і на три пункти відірвалася від Англії.