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Молодіжна збірна України отримала суперників у відборі на Євро-2027

Фото: Молодіжна збірна України (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Відбулося жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи-2027 серед молодіжних команд (до 21 року). Збірна України потрапила до групи H, яка складається з п'яти учасників.

Завдяки успіхам у 2024 році, українська команда під час жеребкування була у першому кошику. Тому у відборі вдалося уникнути топових суперників. Відтак команда, яку очолює іспанський тренер Унаї Мельгоса зіграє проти Угорщини, Хорватії, Туреччини та Литви.

Загалом сформовано дев'ять відбіркових груп: у шести з них по шість збірних і в трьох – по п'ять. Напряму на Євро-2027 вийдуть переможці груп та найкраща серед других команд. До них приєднаються чотири переможці плей-офф, у якому братимуть участь вісім команд, що фінішують у групах другими.

Молодіжне Євро пройде на стадіонах Албанії та Сербії у червні 2027 року. Збірні країн-господарок отримали місця у фіналі автоматично.

Раніше УПЛ зверстала календар під Реброва, через що "Динамо" та "Шахтар" зіграють в окремий день.

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