Молодежная сборная Украины получила соперников в отборе на Евро-2027

Благодаря успехам в 2024 году, украинская команда во время жеребьевки была в первой корзине. Поэтому в отборе удалось избежать топовых соперников. Команда, которую возглавляет испанский тренер Унаи Мельгоса сыграет против Венгрии, Хорватии, Турции и Литвы.

Всего сформировано девять отборочных групп: в шести из них по шесть сборных и в трех - по пять. Напрямую на Евро-2027 выйдут победители групп и лучшая среди вторых команд. К ним присоединятся четыре победителя плей-офф, в котором будут участвовать восемь команд, финиширующих в группах вторыми.

Молодежное Евро пройдет на стадионах Албании и Сербии в июне 2027 года. Сборные стран-хозяек получили места в финале автоматически.