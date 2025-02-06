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Молодежная сборная Украины получила соперников в отборе на Евро-2027

Фото: Молодежная сборная Украины (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2027 среди молодежных команд (до 21 года). Сборная Украины попала в группу H, которая состоит из пяти участников.

Благодаря успехам в 2024 году, украинская команда во время жеребьевки была в первой корзине. Поэтому в отборе удалось избежать топовых соперников. Команда, которую возглавляет испанский тренер Унаи Мельгоса сыграет против Венгрии, Хорватии, Турции и Литвы.

Всего сформировано девять отборочных групп: в шести из них по шесть сборных и в трех - по пять. Напрямую на Евро-2027 выйдут победители групп и лучшая среди вторых команд. К ним присоединятся четыре победителя плей-офф, в котором будут участвовать восемь команд, финиширующих в группах вторыми.

Молодежное Евро пройдет на стадионах Албании и Сербии в июне 2027 года. Сборные стран-хозяек получили места в финале автоматически.

 

Ранее УПЛ сверстала календарь под Реброва, из-за чего "Динамо" и "Шахтер" сыграют в отдельный день.

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