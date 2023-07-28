Молодіжна збірна України отримала спаринг-партнера перед відбором до Євро-2025

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

Матч Німеччина U-21 – Україна U-21 відбудеться 8 вересня у Саарбрюкені. Поєдинок прийме місцева арена "Людвігспаркштадіон". Початок зустрічі – о 19:15 за київським часом.

Спаринг проти німців стане дебютним матчем на посаді для Унаї Мельгоси. Іспанський фахівець очолив "синьо-жовтих" замість Ротаня цього тижня. Натомість українець зосередиться на підготовці олімпійської збірної до Ігор у Парижі.

Восени збірна України U-21 розпочне боротьбу в кваліфікації до чемпіонату Європи-2025. У відбірковій групі F суперниками хлопців Мельгоси будуть молодіжки Англії, Сербії, Північної Ірландії, Азербайджану та Люксембургу. Перший матч – 12 вересня проти Ольстера.

На Євро-2025 вийдуть переможці дев'яти груп і три найкращі команди серед тих, що фінішували другими у кваліфікації. Ще трьома учасниками турніру стануть тріумфатори плей-офф. Господарем чемпіонату Європи стане Словаччина.