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Молодіжна збірна України отримала спаринг-партнера перед відбором до Євро-2025

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Саарбрюкен, П'ятниця 28 липня 2023 14:22
Молодіжна збірна України отримала спаринг-партнера перед відбором до Євро-2025 Фото: "Синьо-жовті" на Євро-2023 серед молоді (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу домовилася про контрольний поєдинок збірної України U-21 проти однолітків із Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Матч Німеччина U-21 – Україна U-21 відбудеться 8 вересня у Саарбрюкені. Поєдинок прийме місцева арена "Людвігспаркштадіон". Початок зустрічі – о 19:15 за київським часом.

Спаринг проти німців стане дебютним матчем на посаді для Унаї Мельгоси. Іспанський фахівець очолив "синьо-жовтих" замість Ротаня цього тижня. Натомість українець зосередиться на підготовці олімпійської збірної до Ігор у Парижі.

Восени збірна України U-21 розпочне боротьбу в кваліфікації до чемпіонату Європи-2025. У відбірковій групі F суперниками хлопців Мельгоси будуть молодіжки Англії, Сербії, Північної Ірландії, Азербайджану та Люксембургу. Перший матч – 12 вересня проти Ольстера.

На Євро-2025 вийдуть переможці дев'яти груп і три найкращі команди серед тих, що фінішували другими у кваліфікації. Ще трьома учасниками турніру стануть тріумфатори плей-офф. Господарем чемпіонату Європи стане Словаччина.

До слова, раніше зібрали п'ятірку найгучніших літніх трансферів УПЛ у спеціальній підбірці.

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