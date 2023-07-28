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Молодежная сборная Украины получила спарринг-партнера перед отбором к Евро-2025

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Саарбрюкен, Пятница 28 июля 2023 14:22
Молодежная сборная Украины получила спарринг-партнера перед отбором к Евро-2025 Фото: "Сине-желтые" на Евро-2023 среди молодежи (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола договорилась о контрольном поединке сборной Украины U-21 против сверстников из Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Матч Германия U-21 – Украина U-21 состоится 8 сентября в Саарбрюкене. Поединок примет местная арена "Людвигспаркштадион". Начало встречи – в 19:15 по киевскому времени.

Спарринг против немцев станет дебютным матчем в должности для Унаи Мельгосы. Испанский специалист возглавил "сине-желтых" вместо Ротаня на этой неделе. В свою очередь украинец сосредоточится на подготовке олимпийской сборной к Играм в Париже.

Осенью сборная Украины U-21 начнет борьбу в квалификации к чемпионату Европы-2025. В отборочной группе F соперниками ребят Мельгосы будут молодежки Англии, Сербии, Северной Ирландии, Азербайджана и Люксембурга. Первый матч – 12 сентября против Ольстера.

На Евро-2025 выйдут победители девяти групп и три лучшие команды среди финишировавших вторыми в квалификации. Еще тремя участниками турнира станут триумфаторы плей-офф. Хозяином чемпионата Европы станет Словакия.

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