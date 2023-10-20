Молодіжна збірна України обрала домашній стадіон на два матчі відбору до Євро-2025

Матч Україна U-21 – Люксембург U-21 відбудеться 17 листопада в іспанській Мурсії. Поєдинок прийме стадіон "Нуева-Кондоміна". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 20:00 за київським часом.

Домашня арена "Реала Мурсії" зможе прийняти 31179 глядачів. Збудований у 2006 році стадіон у матчі-відкриття прийняв зіркові збірні Іспанії та Аргентини. Утім, тепер приймає лише матчі 3-го дивізіону іспанської першості.

Після поєдинку проти люксембуржців "синьо-жовті" тут же приймуть збірну Азербайджану U-21. Матч запланований на 21 листопада. Зустріч розпочнеться о 20:00 за київським часом.

У жовтні українська молодіжка вийшла в одноосібні лідери групи F. Завдяки перемозі над збірною Англії U-21 набрали 9 очок із дев'яти можливих. Натомість в британської команди залишилося 6 пунктів, а однолітки з Люксембургу й Азербайджану набрали по 3 бали.