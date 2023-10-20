UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Молодіжна збірна України обрала домашній стадіон на два матчі відбору до Євро-2025

Фото: Команда Унаї Мельгоси тимчасово переїде до Іспанії (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу визначилася з домівкою збірної України U-21 на листопадове вікно поєдинків у кваліфікації до чемпіонату Європи 2025 року серед молодіжних команд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Матч Україна U-21 – Люксембург U-21 відбудеться 17 листопада в іспанській Мурсії. Поєдинок прийме стадіон "Нуева-Кондоміна". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 20:00 за київським часом.

Домашня арена "Реала Мурсії" зможе прийняти 31179 глядачів. Збудований у 2006 році стадіон у матчі-відкриття прийняв зіркові збірні Іспанії та Аргентини. Утім, тепер приймає лише матчі 3-го дивізіону іспанської першості.

Після поєдинку проти люксембуржців "синьо-жовті" тут же приймуть збірну Азербайджану U-21. Матч запланований на 21 листопада. Зустріч розпочнеться о 20:00 за київським часом.

У жовтні українська молодіжка вийшла в одноосібні лідери групи F. Завдяки перемозі над збірною Англії U-21 набрали 9 очок із дев'яти можливих. Натомість в британської команди залишилося 6 пунктів, а однолітки з Люксембургу й Азербайджану набрали по 3 бали.

До слова, раніше збірна України здобула нелегку перемогу над Мальтою на виїзді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України