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Молодежная сборная Украины выбрала домашний стадион на два матча отбора к Евро-2025

Фото: Команда Унаи Мельгосы временно переедет в Испанию (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола определилась с домом сборной Украины U-21 на ноябрьское окно поединков в квалификации к чемпионату Европы 2025 года среди молодежных команд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Матч Украина U-21 – Люксембург U-21 состоится 17 ноября в испанской Мурсии. Поединок примет стадион "Нуэва-Кондомина". Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Домашняя арена "Реала Мурсии" сможет принять 31179 зрителей. Построенный в 2006 году стадион в матче-открытии принял звездные сборные Испании и Аргентины. Впрочем, теперь принимает лишь матчи 3-го дивизиона испанского первенства.

После поединка против люксембуржцев "сине-желтые" тут же примут сборную Азербайджана U-21. Матч запланирован на 21 ноября. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени.

В октябре украинская молодежка вышла в единоличные лидеры группы F. Благодаря победе над сборной Англии U-21 набрали 9 очков из девяти возможных. У британской команды осталось 6 пунктов, а сверстники из Люксембурга и Азербайджана набрали по 3 балла.

К слову, ранее сборная Украины одержала нелегкую победу над Мальтой на выезде.

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