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Молодіжна збірна України на Євро-2023: де дивитися і прогноз на матч проти Іспанії

Фото: "Синьо-жовті" вдруге протистоятимуть піренейцям (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

У півфінальному поєдинку чемпіонату Європи 2023 року молодіжна збірна України зустрінеться з командою U-21 Іспанії.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.

Матч Іспанія U-21 – Україна U-21 відбудеться 5 липня в Бухаресті. Поєдинок прийме стадіон "Стяуа". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Іспанія U-21 – Україна U-21

Уболівальники отримають доступ до безкоштовної трансляції. Офіційний транслятор турніру – "Суспільне". У цифровому мовленні T2 поєдинки "синьо-жовтих" покажуть регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Львів" тощо).

Матч української команди проти піренейців також покажуть на платформі "Суспільне Спорт" та YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Окрім того, аудіотрансляцію можна буде прослухати на "Радіо Промінь". Передматчева студія розпочнеться о 21:15.

Прогноз букмекерів на матч Іспанія U-21 – Україна U-21

Британські букмекери з контори William Hill фаворитом протистояння назвали "Фурію Роху". На перемогу іспанців тут приймають ставки з коефіцієнтом 1,70. На потенційний успіх хлопців Руслана Ротаня можна поставити з балом 3,80. Шанси на нічию трохи більші – кеф 3,60.

Любителі гострих відчуттів можуть закластися на точний рахунок. Наприклад, кеф на мінімальну перемогу молодіжної збірної України склав химерні 13,00. Неочевидна ставка на бодай один автогол у зустрічі збільшить виграш у 8 разів.

Трохи скромніші коефіцієнти на обидві команди запропонувала австрійська фірма Bwin. Якщо вірогідність перемоги піренейців оцінили балом 1,83, то "синьо-жовтих" – на цілих 4,00. Зате кеф на нічию ідентичний – 3,60.

Шанувальники відкритого футболу завжди тримають в умі ставку на голи обох команд у кожному з таймів. Цього разу коефцієнт на такий підсумок склав солідні 12,00. Гол Михайла Мудрика з перемогою України U-21 закладена з перспективним кефом 8,50.

Орієнтовні склади на матч Іспанія U-21 – Україна U-21

Іспанія U-21: Тенас – В. Гомес, Паредес, Пачеко, Міранда – Бланко, Баена – Сансет – Родрі, Руїс, С. Гомес

Україна U-21: Трубін – Сич, Таловєров, Батагов, Вівчаренко – Бондаренко, Бражко, Судаков – Кащук, Сікан, Мудрик

Обидві команди вже завоювали олімпійські ліцензії на Ігри в Парижі, тож тепер зосередяться суто на Євро-2023. Іспанці – справжні завсідники фіналів чемпіонатів Старого світу, зігравши 8 вирішальних матчів за півтора десятка турнірів. Але і в "синьо-жовтих" коефіцієнт успіху непоганий – один фінал у двох спробах.

До слова, раніше пригадали попередній досвід збірної України U-21 у півфіналі чемпіонату Європи.

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