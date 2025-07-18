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Ретроградний Меркурій кардинально змінить життя цих 4 знаків Зодіаку: хто в списку?

П'ятниця 18 липня 2025 12:00
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Ретроградний Меркурій кардинально змінить життя цих 4 знаків Зодіаку: хто в списку? Ретроградний Меркурій переверне життя 4 знаків Зодіаку (фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Ретроградний Меркурій - період, який часто пов'язують із хаосом, поверненням у минуле і несподіваними поворотами долі. Але для 4 знаків Зодіаку він стане початком нової епохи: часом рішень, переосмислення і кардинальних змін у житті.

Для яких знаків Зодіаку він принесе важливі зміни, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.

Терези

Для Терезів цей ретроградний Меркурій, який розпочався 18 липня і триватиме до 11 серпня, стане викликом у сфері стосунків - як особистих, так і ділових. Старі образи або незавершені розмови можуть повернутися, змушуючи переглянути кордони, цінності та компроміси.

Ви відчуєте необхідність відстоювати себе, навіть якщо це зруйнує звичний баланс. У результаті - важливе усвідомлення, хто і що дійсно має місце у вашому житті.

Скорпіон

Для Скорпіонів ретроградний Меркурій принесе глибоку переоцінку внутрішніх ресурсів і планів. Ви можете відчути, що втратили контроль, але це підштовхне до перетворення - фінансового, емоційного або професійного.

Можливі зміни в кар'єрі або раптове бажання залишити все і почати з нуля. Це період, коли криза стає джерелом сили.

Стрілець

Стрільці зіткнуться з поверненням незавершених справ або минулих зв'язків, які потребують ясності. Це час, коли потрібно буде зупинитися, проаналізувати зроблене і зрозуміти, чи дійсно ви рухаєтеся туди, куди хочете.

У зоні ризику - ділові домовленості, навчання, подорожі. Але якщо ви зумієте навести лад у своїх планах, вийдете з цього періоду сильнішим і мудрішим.

Козоріг

Для Козерогів це буде період внутрішньої перебудови, коли структура і стабільність можуть похитнутися. Ви зіткнетеся з необхідністю відпустити контроль там, де звикли все тримати у своїх руках.

Зміни торкнуться сім'ї, житлових питань або довгострокових зобов'язань. Але саме це відкриє шлях до нових рішень, що гальмувалися, і реального прогресу.

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