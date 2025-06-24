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Молодик у Раку змусить понервувати ці 3 знаки Зодіаку: кому і до чого готуватися

Новий Місяць випробує 3 знаки Зодіаку (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Молодик у Раку 25 червня стане серйозним викликом для кількох знаків Зодіаку. Їм доведеться пережити емоційні потрясіння.

Кому і до чого варто готуватися, розповідає РБК-Україна.

Рак

Можуть переживати емоційний біль у стосунках чи в родині. Відчуженість близьких може викликати відчуття туги та смутку.

Деякі представники знаку в цей період будуть надмірно чутливи. З'явиться навіть бажання замкнутися у собі.

Не варто носити у собі емоційний багаж. Не бійтеся відверто говорити про свої переживання і тоді удача вам усміхнеться.

Лев

Під час Молодика ви можете зіштовхнутися з внутрішніми сумнівами. З'явиться потреба відстоювати своє ім'я, право на визнання та почуття власної гідності.

Схильність до надмірного осмислення може викликати стрес та емоційне перенавантаження. Може здатися, що ви самотні й вас ніхто не підтримує.

Пам'ятайте, що це лише тимчасові відчуття. Не дозволяйте негативним емоціям підірвати вашу впевненість у собі. 

Водолій

У цей період ви можете бути дуже вразливі. З'явиться відчуття нестачі уваги. Сильні емоції можуть викликати навіть сльози. 

Ви можете важко переносити неповагу у стосунках як особистих, так і професійних. Дозвольте емоціям вийти, але не зациклюйтеся на негативі.

У цей період вам доведеться навчитися протистояти своїм почуттям. Скоро у вашому житті почнеться новий етап.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Times of India, Moon Omens.

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