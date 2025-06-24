Новолуние в Раке заставит понервничать эти 3 знака Зодиака: кому и к чему готовиться

Рак

Могут переживать эмоциональную боль в отношениях или в семье. Отчужденность близких может вызвать чувство тоски и грусти.

Некоторые представители знака в этот период будут чрезмерно чувствительны. Появится даже желание замкнуться в себе.

Не стоит носить в себе эмоциональный багаж. Не бойтесь откровенно говорить о своих переживаниях и тогда удача вам улыбнется.

Лев

Во время Новолуния вы можете столкнуться с внутренними сомнениями. Появится потребность отстаивать свое имя, право на признание и чувство собственного достоинства.

Склонность к чрезмерному осмыслению может вызвать стресс и эмоциональную перегрузку. Может показаться, что вы одиноки и вас никто не поддерживает.

Помните, что это лишь временные ощущения. Не позволяйте негативным эмоциям подорвать вашу уверенность в себе.

Водолей

В этот период вы можете быть очень уязвимы. Появится ощущение нехватки внимания. Сильные эмоции могут вызвать даже слезы.

Вы можете тяжело переносить неуважение в отношениях как личных, так и профессиональных. Позвольте эмоциям выйти, но не зацикливайтесь на негативе.

В этот период вам придется научиться противостоять своим чувствам. Скоро в вашей жизни начнется новый этап.