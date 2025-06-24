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Новолуние в Раке заставит понервничать эти 3 знака Зодиака: кому и к чему готовиться

Новая Луна испытает 3 знака Зодиака (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Новолуние в Раке 25 июня станет серьезным вызовом для нескольких знаков Зодиака. Им придется пережить эмоциональные потрясения.

Кому и к чему стоит готовиться, рассказывает РБК-Украина.

Рак

Могут переживать эмоциональную боль в отношениях или в семье. Отчужденность близких может вызвать чувство тоски и грусти.

Некоторые представители знака в этот период будут чрезмерно чувствительны. Появится даже желание замкнуться в себе.

Не стоит носить в себе эмоциональный багаж. Не бойтесь откровенно говорить о своих переживаниях и тогда удача вам улыбнется.

Лев

Во время Новолуния вы можете столкнуться с внутренними сомнениями. Появится потребность отстаивать свое имя, право на признание и чувство собственного достоинства.

Склонность к чрезмерному осмыслению может вызвать стресс и эмоциональную перегрузку. Может показаться, что вы одиноки и вас никто не поддерживает.

Помните, что это лишь временные ощущения. Не позволяйте негативным эмоциям подорвать вашу уверенность в себе.

Водолей

В этот период вы можете быть очень уязвимы. Появится ощущение нехватки внимания. Сильные эмоции могут вызвать даже слезы.

Вы можете тяжело переносить неуважение в отношениях как личных, так и профессиональных. Позвольте эмоциям выйти, но не зацикливайтесь на негативе.

В этот период вам придется научиться противостоять своим чувствам. Скоро в вашей жизни начнется новый этап.

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При написании материала были использованы следующие источники: Times of India, Moon Omens.

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