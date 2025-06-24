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На Молодик у Раку: цим 5 знакам Зодіаку відкриється правда

Вівторок 24 червня 2025 19:04
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На Молодик у Раку: цим 5 знакам Зодіаку відкриється правда Названо знаки, які найбільше відчують вплив Молодика у Раку (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Молодий Місяць у Раку, який настане 25 червня о 13:32 за київським часом, принесе емоційну правду, заохочуючи відкривати серця і насолоджуватися теперішнім. Це вдалий час, щоб по-новому поглянути на свої почуття, стосунки, минуле тощо.

Хто зі знаків найбільше відчує вплив Місяця та що їм пророкують, розповідає РБК-Україна.

Овен

На перший план вийдуть емоційні зв'язки з родиною та старі патерни поведінки. Всесвіт підштовхує вас до внутрішнього очищення.

Відпустіть те, що більше не відповідає вашій істині. Час закласти новий емоційний фундамент, який надаватиме вам сили.

Ви можете сміливо бути собою. Прийміть свою вразливість та перетворіть її на свою силу.

Телець

На Молодик ви можете відчути потребу в прийнятті та емоційній близькості. Це не означає, що треба тікати та шукати зону комфорту.

Навпаки - вам потрібно шукати щось більше за рядову стабільність. Ваша особиста революція полягатиме у пошуку зв’язків чи середовищі, яке надихатиме, а не виснажуватиме.

Всесвіт закликає вас не погоджуватись на менше.

Рак

Для вас Молодик стане переломним етапом. Ви зможете зруйнувати обмеження, які заважали вашому розвитку.

Ідеальний час, щоб дозволити собі зануритися в безмежну любов та почати проявляти ніжність.

Дозвольте хаосу у собі стати вашою рушійною силою. Будьте собою - і удача буде на вашому боці.

Терези

Всесвіт дасть вам зрозуміти, що правда важливіша за страх зіпсувати стосунки. Не потрібно відмовлятися від своїх принципів в угоду іншим.

Не бійтеся демонструвати себе такими, якими ви є. Саме це відкриє перед вами нові можливості.

Зосередьтеся на розвитку власного я. Це вдалий час для саморефлексії та рішучих дій.

Козоріг

Настав час зруйнувати стіни, які заважають жити. Ваші амбіції вимагають емоційного бунту.

Зараз ідеальний період, щоб бути невблаганним і нестримним на шляху до успіху. Почніть здійснювати свої мрії. Всесвіт на вашому боці.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: YourTango, Moon Omens.

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